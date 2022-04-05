رجال الشرطة يقدمون وجبات إفطار للصائمين .. صور

قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وبالإشتراك مع بنك الطعام المصرى من خلال تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها من خلال سيارات مجهزة قبل وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار ، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدة مناطق بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) .. حيث تم إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - القاهرة) للمشاركة فى إنطلاق فعاليات المبادرة.



لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وذلك فى إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.