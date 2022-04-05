عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبح يرعب العالم| تضارب حول إفلاس لبنان.. والحكومة تتحرك سريعا لنفي النبأ

علم لبنان
علم لبنان

أثار تصريح نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي عن إفلاس البلاد والمصرف المركزي، صدمة وبلبلة كبيرة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بيروت منذ أواخر 2019، لتخرج الجهات الرسمية في الدولة تنفي الخبر سريعًا بعد الضجة الواسعة.

وبدأت البلبلة، عندما كشف سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، في حوار مع قناة "الجديد"، عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي.

وقال الشامي: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

صحف السعودية.. كوريا الشمالية تهدد جارتها ب «النووي».. تراكم القمامة في طرقات لبنان.. حرب إعلامية وتراشق اتهامات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

لبنان .. بيان لهيئة الإشراف علي الانتخابات بشأن الصرف علي حملات المرشحين

وأضاف: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

ولفت: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، مستطردًا "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

نفي رسمي

وأثارت هذه التصريحات، ضجة عالمية كبيرة وصدمة الكثير من الخبراء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج الحكومة اللبنانية لنفي الخبر رسميا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكدا أنه كان يقصد السيولة المالية وليست الملاءة.

كما نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إفلاس الدولة أو المصرف المركزي، قائلا في بيان مقتضب: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه بموجب قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".

أما الشامي فقال لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، معتبرًا أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.

وسأل الشامي: "من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟، الحديث مجتزأ، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لانجاز خطة تعاف اقتصادية ولابرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت".

واستغرب الموضوع من ناحية قانونية وشكلية، قائلا: "لست المرجع الصالح لاعلان أمر مماثل"، مضيفًا "نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثّر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الافلاس".

كما نفى نائب رئيس الحكومة اللبنانية، بشكل قاطع أن يكون التصريح "تمهيداً لاعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية".

معنى إفلاس الدولة

ويعني إفلاس الدولة أنها باتت عاجزة عن سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها المالية الأخري مثل دفع ثمن ما تستورده من بضائع وسلع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع الأجور والرواتب، كما لا تستطيع تسيير أمورها الاقتصادية دون مساعدة من غيرها.

ولا يأتي إفلاس الدول بين ليلة وأخري، لكنه يجئ أما نتيجة قرارات اقتصادية وسياسية خاطئة، أو انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة بسبب وجود أزمة اقتصادية، أو بسبب دخول الدولة في حرب وخسارتها، وقبل إعلان الدولة لإفلاسها يبدأ المسؤولون أخذ أجراءات قاسية تتمثل في زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة ووقف التوظيف بالقطاع العام، بالإضافة إلى اللجوء الي البلدان الصديقة او المؤسسات المالية الكبري لإقراضها.

وسبق أن أعلنت عدد من الدول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، كما أن هناك دول أفلست أكثر من مرة مثل الأرجنتين والتي عادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وبعد هذا التصريح، من المتوقع أن ينتظر لبنان المساعدات الخارجية والحراك الدولي من أجل إنقاذه وانتشاله من الخطر، وتتفاوض بيروت مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على الايفاء بالتزاماته بشأن خطة التعافي والخروج من أزمته الاقتصادية.

الحكومة اللبنانية لبنان حلول إفلاس لبنان إفلاس لبنان المصرف المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الوضع حرج.. تطورت الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ترشيحاتنا

4 مواجهات نارية.. مباريات الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نشرة أخبار العالم | مصرع 3 مصريات بـ عمان.. استقالة مفاجئة لحكومة الكويت.. أسعار الذهب والدولار

على طريقة طبيب الكركمين.. ضبط سيدة ادعت تصنيع أدويه لعلاج النحافة

إخماد حريق بمعرض أهلا رمضان في القناطر الخيرية

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

صيد مذهل.. سمكة قرش حية رغم فقدها أكثر من نصف جسدها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

شايفة بومة.. رد فعل كوميدي من رانيا يوسف في اختبار المغامرة ..فيديوجراف

شيما صابر: أنا شفايفى مفيش أحلى منها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ