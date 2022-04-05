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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في منفذ بيع سلع مدعمة بالقناطر الخيرية

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من إخماد حريق في أحد منافذ بيع السلع المدعمة بالقناطر الخيريه نتيجة حدوث ماس كهربائى.

 

من ناحية أخري انطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التى تستمر لمدة ثلاثين يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

 

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

قوات الحماية المدنية مديرية امن القليوبية منافذ بيع السلع المدعمة القناطر الخيرية حريق ماس كهربائي

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