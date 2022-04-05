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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : تطوير معهد ناصر خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،

أشادت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن التطوير الشامل لـ معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة،مؤكدة أن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها لا سيما القطاع الصحي شهدت تطوراً ملموساً،خلال الآونة الأخيرة بهدف تقديم حياة كريمة تليق بآدمية المواطن المصرى.

 

وأشارت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لها أن تطوير معهد ناصر لجعله مدينة طبية متكاملة خطوة ممتازة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنها ستثل نقلة نوعية لدعم المنظومة الصحية بكامل فئاتها .

 

كما أكدت عضو صحة النواب أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، وذلك للنهوض بها، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتة إلى أن ربط هذا المشروعات بالجمهورية الجديدة ركيزة أساسية يعيش فيها المواطن البسيط وهو يشعر بالتطوير في حياته وبأنه قد تم إمداده بوسائل الحياة العصرية بما يليق بالحياة في دولته الحديثة.

 

و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية".
 
وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي".

 

ووجه الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

 

لجنة الصحة الرئيس السيسي معهد ناصر السيسي خالد عبد الغفار بسام راضي

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