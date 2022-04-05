خالد مرتجي: لا أستطيع العمل خارج الأهلى حتى لو عملت بواب للنادي

كشف خالد مرتجى امين صندوق النادى الأهلى أنه لا يستطيع العمل خارج النادى الأهلى حتى لو عمل بواب داخل داخل النادى .

واوضح خالد مرتجى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه عندما يعلم بعدم تواجده فى النادى الاهلى سوف يقوم بخدمة النادى من الخارج.

وكشف خالد مرتجى امين صندوق النادى الأهلى أن ستاد الأهلى سوف يظهر خلال الفترة القادمة حيث يسعى محمود الخطيب للانتهاء منه قبل انتهاء مدة الحالية .

واوضح خالد مرتجى، أن شركات النادى الأهلى شغاله على هذا الأمر شركة الكرة و شركة الانشاءات و شركة الأهلى للخدمات