فعاليات فنية.. ثقافة أسيوط تحتفي بقدوم شهر رمضان

في إطار الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط حيث عقد بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفية بعنوان "رمضان شهر العبادة والعمل" بمقر البيت، حاضرها فضيلة الشيخ صديق خليفة والذي تناول الحديث حول الصيام شعبة عظيمة من شعب الإيمان ووسيلة لطهارته وعفافه، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم بينما واصل حديثه بأن رمضان هو شهر العمل وشهر الاجتهاد وشهر العبادة، والعبادة فى الإسلام لا تنحصر فى الصلاة والصيام فقط وإنما بالاجتهاد في العمل وإعطائه حقه.

وعقدت مكتبة المنفلوطي العامة محاضرة تثقيفية بعنوان "الصيام" بمقر المكتبة حاضرها عبد الرحمن مصطفى والذي تناول الحديث حول الصيام في شهر رمضان المبارك وأنه يختص بكونه شهر الصوم عند المسلمين، ويختص بكونه أفضل أنواع الصوم والتقرب إلى الله بما فرض، كما يختص شهر رمضان بفضيلة نزول القرآن فيه وبقيام ليله، وشهر رمضان يوصف بأنه شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وصوم رمضان كفارة للذنوب، ويثاب المسلم عليه ثواباً لا حدود له وبه يقي الله العبد من النار وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص للصائمين وبه يفرح العبد عند فطره وعند لقاء ربه.

بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بديروط محاضرة تثقيفية بعنوان "الصوم جنة" وذلك بالتعاون مع مكتب وعظ ديروط، بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير المكتبة والذي قدم التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك بينما دعي الحضور للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها ثقافة ديروط خلال شهر رمضان المبارك و تحدث فيها فضيلة الشيخ محمود سيد عباس عن فضل الصيام وفوائده وأن للصائم في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده واختتم حديثه بتهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.