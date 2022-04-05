برلمانية: إنشاء مصنع لمكونات السيارات بالفيوم يدعم خروج منتجات مصرية فائقة الجودة

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية وعلي رأسها صناعة السيارات باعتبارها أحد أهم الصناعات الثقيلة ذات الاستهلاك العالي بمختلف الأسواق العالمية.

و أكدت " متي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن إنشاء مصنع لـ مكونات السيارات بالفيوم وذلك بالمشاركة مع أحد الخبرات اليابانية العريقة المتواجدة بهذا السوق منذ عقود طويلة يدعم خروج منتجات فائقة الجودة مصرية 100% مما يعمل علي دخول الدولة سوق تصنيع السيارات العالمي ويمكنها من المنافسة، معقبة " بدل ما كنا بنجيب ونقفل هنا لا احنا هنصنع ونصدر ودي نقلة نوعية في هذه الصناعة".

و أشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن أهم فوائد صناعة مكونات السيارات هي خفض فاتورة الاستيراد وجلب العملة الصعبة نتيجة الاتجاه إلي التصدير، مؤكدة أن تصنيع مكونات السيارة ومدخلات إنتاجها صناعة هامة تتميز بكثرة الطلب عليها بشكل دائم.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : إنشاء هذا المصنع يعد انطلاقة قوية نحو تحقيق الأهداف المنشودة جراء توطين صناعة السيارات في مصر ودعم المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

وفي سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة "يازاكي" في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.



ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة "يازاكي يوروب ليميتد"، وحضر مراسم التوقيع السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.



ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.



ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.



وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة "يازاكي" والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.



جدير بالذكر أن شركة "يازاكي" تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.