عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لأصحاب وحدات التمويل العقاري..احذر التصرف فيها بأي معاملات قبل هذه المدة

وحدات التمويل العقاري
وحدات التمويل العقاري

نص قانون التمويل العقاري في المادة (36)، على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.

ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذه له، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.(٤)

وأشارت المادة (37) إلي أن للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين.

الرقابة المالية تقر تعديلات على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الإسكان: تسليم وحدات جنة بعد انهاء إجراءات التمويل العقاري.. فيديو

ولا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى اتفاق التمويل،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول.

وتعد الجهة الإدارية نموذجًا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى، وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.

كما يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عن حدوث أى تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.

وينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل هذا المكتب.

المستثمر الشهر العقاري الوحدات المدعومة قانون التمويل العقاري التمويل العقاري الشكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مفاجأة صادمة.. القوميون الأوكرانيون يقصفون الممر الإنساني في ماريوبول

روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

ترشيحاتنا

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

حيل لا تعرفها فى آيفون.. تجعل الكاميرا خارقة

التأثير السياسي الأخطر.. ما تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة العربية؟

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

لأصحاب وحدات التمويل العقاري..احذر التصرف فيها بأي معاملات قبل هذه المدة

دعاء صلاة الوتر .. 22 كلمة يعفو الله بها عنك وتنال رضاه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ