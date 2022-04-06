جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية.. 10 أبريل

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية و بالتعاون مع كلية التمريض و المعهد الفني للتمريض و ذلك علي دورتين تدريبيتين .

تبدأ الدورة التدريبية الأولى يوم الأحد الموافق 10 أبريل وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 14 أبريل بكليه التمريض،



و تبدأ الدورة التدريبية الثانية يوم الاحد الموافق 17 أبريل وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 21.

وتقام الدورات التدريبية بالمعهد الفني للتمريض من خلال محاضرات نظرية و عمليه بقاعه الدكتورة عائشة بكلية التمريض من الساعة الثانية عشر ظهرا حتي الثانية بعد الظهر، ويتم تنظيم تلك الدورات التدريبية بشكل مجاني.

و يمنح المتدرب شهاده معتمده باجتياز الدورة التدريبية، بعد انتهاء الدورة التدريبية، وعلى الراغبين فى حضور دورة الإسعافات الأولية تسجيل أسمائهم بمقر إدارة النشاط الاجتماعي و الرحلات بالمبني الإداري للجامعة غرفة رقم 32، ويكون التسجيل بأسبقية الحجز.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السابع لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان والذي يقام تحت عنوان " أفاق جديدة فى بحوث وممارسات تمريض الأمومة"، وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور انتصار فتوح رئيس قسم تمريض صحة الام وحديثى الولادة ورئيس المؤتمر، الدكتور شيماء حسن سكرتير عام المؤتمر، الدكتور حنان فوزي منسق المؤتمر.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن المؤتمر هدف إلي تحسين الممارسة فى تمريض الأمومة، تطوير مهنة التمريض، مواكبة مهنة التمريض للتغيرات المعاصرة، بالإضافة إلي زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية فضلا عن الاتجاهات في مجال الأمومة، بجانب اكتشاف استراتيجيات مبتكرة فى قضايا الرعاية الصحية.

وتناول المؤتمر تطبيق الأبحاث العلمية فى مجال التمريض، والارتقاء بمهنة التمريض، ما يضمن استخدام التكنولوجيا فى مجال التمريض، وناقش أيضا الرؤية المستقبلية للبحوث فى مجال تمريض الأمومة، وكذلك الاتجاهات الحديثة فى تمريض الأمومة .