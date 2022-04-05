حيل لا تعرفها فى آيفون.. تجعل الكاميرا خارقة

يشتي البعض من هواتف آيفون رغم أدائها السلس بسبب بعض نتائج الكاميرا المخيبة للآمال، خاصةً إذا كانت فى إضاءة منخفضة، إلا أنه من خلال بعض الإعدادات البسيطة ستحول تجربة تصويرك تماماً.

وبحسب موقع tomsguide التقني، يمكنك حفظ إعدادات الكاميرا بدلا من ضبطها كل مرة، من خلال "تطبيق الإعدادات" في هاتف آيفون وليس من إعدادات الكاميرا نفسها؛ وهي ميزة متعددة الاستخدامات حيث يمكنك من خلالها بجانب حفظ الإعدادات، اختيار الإعدادات التي تريد حفظها بدقة فائقة.

طريقة حفظ إعدادات الكاميرا على هاتف آيفون:

١- افتح تطبيق "الإعدادات" Settings ثم مرر للأسفل حتى تجد “الكامير”.

٢-اضغط على "الاحتفاظ بالإعدادات" Preserve settings.

٣-ستظهر لديك عدد من المفاتيح، والتي عند ضبطها ستكون موجودة تلقائيا عند إغلاق وفتح الكاميرا مرة أخرة، “وتعتمد هذه المفاتيح حسب هاتف الآيفون الذي تمتلكه”.



- دليل لمعظم خيارات الإعدادات المتاحة في هاتف IPhone 13 Pro Max

وضع الكاميرا Camera mode:

يحفظ الوضع الذي استخدمته آخر مرة، مثل الفيديو أو تصوير البورتريه أو التصوير البطيء، بدلاً من الفتح في وضع "الصورة" كل مرة.

عناصر تحكم إبداعية Creative controls:

يحفظ الإعدادات مثل aspect ratio نسبة العرض إلى الارتفاع، أو "الفلتر" إذا كنت تفضل استخدام فلتر عين في الصور، بدلاً من التعيين الافتراضي إلى 4: 3 وعدم وجود أي فلتر، ويتوافر هذا الخيار في ابتداء من هاتف IPhone 8 Plus لما أحدث منه.

التحكم الكلي Macro control:

بدلاً من التبديل الافتراضي إلى ال Ultra Wide Camera "وهي كاميرا ذات زاوية رؤية عريضة" عند التقاط صور قريبة، يتحكم هذا الوضع كلياً في الكاميرا من حيث إبقائها على وضع الكاميرا الرئيسي أو وضع Ultra Wide Camera في حالة تفضيل التقاط صور عن قرب، وتتوافر هذه الخاصية في هاتف IPhone 13 Pro و IPhone 13 Pro Max.

ضبط التعريض الضوئي Exposure adjustment:

يضبط مقدار تعرض الضوء للصورة أو تعتيمها، بدلاً من إعادة ضبطه على الوضع التلقائي، ويتوفر على هاتف iPhone 11 أو أحدث.

الوضع الليلي Night mood:

إذا كان لديك تصوير في الليل فقط أو النهار فقط لأيام متتالية سيكون هذا الخيار مفيد جدا بالنسبة لك، فبدلا من الوضع التلقائي الذي تفرضه آبل، يمكنك حفظ ميزة الوضع الليلي في وضع التشغيل أو الإيقاف فقط إذا كنت تملك هاتف iPhone 12 أو iPhone 13 بإصداراتهم المختلفة.

صور البث المباشر Live Photos:

يقوم بإيقاف live photos من التشغيل تلقائيا عند فتح الكاميرا.