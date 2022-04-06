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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام البدري: بعتب على طه إسماعيل وحزين من كلامه.. ويبكي مع العرافة بسبب الأهلي

الكابتن حسام البدري
الكابتن حسام البدري

حل الكابتن حسام البدري ضيفا في برنامج “ العرافة ” ، والمذاع على فضائية “ المحور ” ، مع الإعلامية بسمة وهبة ، وجاءت تصريحاته كالتالي : 

أنا حزين.. حسام البدري: كان نفسي منتخب مصر يوصل كأس العالم : 

أعرب حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن استيائه من أداء المنتخب المصري ، قائلا : " أنا حزين بسبب عدم تأهل مصر لكأس العالم " .

حسام البدري عن أحمد بلال: ضميته وقولتهم هيبقي أفضل مهاجم : 

قال الكابتن حسام البدري ، إن تدريبه للناشئين بكرة القدم شيء يسعده ، موضحا : " أنا عمري ماستغنيت عن النجوم الكبار ولما كنت مدرب مساعد لمانويل جوزيه وبنحط أسماء التشكيل وأنا اللي صممت أحط الناشيء أحمد بلال في القائمة وقولتلهم هيبقى أحسن هداف وبعد سنتين بقي هداف الدوري " .

حسام البدري: بعتب على طه إسماعيل وحزين من كلامه : 


رد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على انتقاد طه إسماعيل المحلل الرياضي ولاعب الأهلي السابق، والذي وصفه من خلالها أنه غير محبوب من جماهير النادي الأهلي، قائلا "بعتب عليه وحزين جدا جدا من كلامه".

حسام البدري: اعتذرت للحكم محمود عاشور عن نظرتي الشهيرة : 

 

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن سبب نظرته الشهيرة للحكم محمود عاشور بغرور في إحدى المباريات، قائلا "أنا مش مغرور وكلمته بعد الوقعة دي وقولتله أنا بعتب عليك وبعتذرلك عشان النداء اللي جيت عشانه مش أنا اللي قايله".

حسام البدري يرد على خالد الغندور: ده مش أسلوبي : 
 

ردّ حسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على خالد الغندور، بعدما قال في أحد البرامج التلفزيونية التي يقدمها أن البدري رفض إجراء مداخلة هاتفية معه، وقال: "مين خالد الغندور ده؟!".

حسام البدري ينفي اعتداءه على أمير عبدالحميد بساعة استوب وواتش

 

نفى الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني والأهلي، اتهامات العرافة، بأنه اعتدى على أمير عبدالحميد حارس مرمى النادي الأهلي بالساعة ستوب ووتش وطرده من مكتبه.

ختام حزين.. حسام البدري يبكي مع العرافة بسبب الأهلي : 

أنهى حسام البدري حلقته في برنامج العرافة بالبكاء ، بسبب سؤال العرافة له عن سبب عدم سيره في الشارع الموجود به النادي الأهلي ، قائلا :" ببقا تعبان ومش بتخيل نفسي بعيد عنه فبتجنب " . 

حسام البدري عن محاولة اغتياله في ليبيا: الموضوع مفهوش هزار : 

كشف حسام البدري كواليس تعرضه للاغتيال في ليبيا، ورفضه استكمال عقد التدريب، قائلا إنه تعرض للضرب بالرصاص ورفض استكمال العقد.

 

شيخ العرافين لحسام البدري: مصطفى محمد بصق عليك وانت عملت من بنها : 

 

 

انتقد "شيخ العرافين" حسام البدري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وقال إنه سبب عدم تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم، ليرد عليه البدري، قائلا "حرام عليك، إحنا في رمضان، قول الحق".

 

حسام البدري توك شو برنامج العرافة العرافة الأهلى

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