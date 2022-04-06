تركوه يتعفن .. اكتشاف جثمان رضيع بعد وفاته على يد والديه

تم العثور على رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر ميتًا في منزل والديه، وقد اتهم زوجان بقتل الطفل البريء وترك جثمانه يتعفن في منزلهم.

يواجه "فينسينت أوينز" البالغ من العمر 44 عامًا ، عددًا من تهم القتل غير العمد لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر وفاة مأساوية في ولاية بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تواجه "أوينز وميليندا تشيكي" البالغة من العمر 34 عامًا ، تهماً بتعريض الأطفال للخطر وحيازة أدوات مخدرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ويُزعم أن أوينز ترك الرضيع ووجهه لأسفل في سرير قبل أن يغادر الغرفة لعدة دقائق، وتم استدعاء الضباط في المنزل في مدينة أليكيبا ، حيث ورد أن الضباط الحاضرين اشمئزوا من المنزل كان رائحته نفاذة بسبب الفضلات البشرية.

كما أفاد ضباط الشرطة المتواجدون في مكان الحادث بوجود فضلات بشرية تم تغطيته بالسجادة مع وجود كتل كبيرة في جميع أنحاء المنزل.

كانت الأرض متسخة لدرجة أن أقدام الضباط كانت تتعثر على الأرض إذا بقوا في مكانهم ، مع وجود أطباق قذرة متناثرة حول المنزل ، وحشرات ، وأكوام كبيرة من الملابس ، ومراتب متسخة.

تشير التقارير إلى وجود ثقبين كبيرين كان من الممكن أن يكون الأطفال قد سقطوا فيهما ، أحدهما في الخامسة من عمره والآخر في العاشرة من العمر.

وبحسب ما ورد كانت الظروف المزعومة المنزل، التي عاش فيها أوينز وسيتشي ، مروعة لدرجة أنه يمكن رؤية حالة المنزل من الخارج ، حيث عثرت الشرطة على ثمانية إلى تسعة أكوام مختلفة من القمامة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام.

قامت خدمات الأطفال والشباب والأسرة في مقاطعة بيفر بإخراج الأطفال من المنزل بينما وصفت الشرطة جميع الأطفال الثلاثة ، بما في ذلك الرضيع ، بأنهم غير مكتملي النمو بالنسبة لأعمارهم.

أفادت الشرطة أن الطفل البالغ من العمر سبعة أشهر ، والذي لم تحدد هويته ، لم يتمكن من رفع رأسه وانقطع أنفاسه، وتزعم السلطات أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات ذهب إلى المدرسة متسخًا وأن قدم الطفل البالغ من العمر 5 سنوات كانت سوداء بسبب المشي في المنزل.

يلوم أوينز وسيتشي بعضهما البعض على مدى سوء المنزل ، وقد تم اتهام أوينز بقتل الطفل.