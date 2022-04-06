إجابة أصعب سؤال.. كيف يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا؟

محللون يضعون أخطر سيناريو متوقع.. تقسيم أوكرانيا

بعد دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا شهره الثاني ، شن الشعب والقوات المسلحة في البلاد مقاومة شديدة ضد القوات الروسية.

وحول ذلك؟ يُنظر إلى روسيا على أنها حققت تقدمًا أقل مما توقعت.

ومع ذلك ، يقول المحللون إنه من المرجح أن ”تفوز” روسيا في أوكرانيا ، وقد وضعوا سيناريوهات مختلفة لما سيأتي بعد ذلك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفر ما يصل أكثر من ٤ ملايين شخص إلى البلدان المجاورة في أوروبا بحثًا عن الأمان.

ولكن على الرغم من مقاومة أوكرانيا وشجاعتها في مواجهة هجمات متعددة ومستمرة من الجيش الروسي في شمال وشرق وجنوب البلاد ، يعتقد العديد من المحللين والاستراتيجيين أنها مسألة وقت فقط قبل أن تطغى القوة العسكرية لموسكو على أوكرانيا، وذلك إن لم تحدث تسوية سياسية بينهما أو تتراجع روسيا عن مخططاتها.

يقول هؤلاء الخبراء إن ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لأوكرانيا قد يكون قاتمًا ، حيث يتوقع الكثيرون صراعاً طويل الأمد ، مشيرين إلى أنه حتى في السيناريو الأكثر إيجابية بأن تسحب روسيا قواتها وتظل أوكرانيا دولة ذات سيادة، فمن غير المرجح أن تعود إلى أوروبا قبل الوضع الراهن قبل الحرب.

يقول مراقبون عن قرب للحرب الروسية الأوكرانية إن الطبيعة المتغيرة للصراع تجعل من الصعب قياس ما سيحدث بعد ذلك في أوكرانيا ، حيث لا يمكن التنبؤ بخطوات موسكو والغرب التالية.

ومع ذلك ، من المتوقع على نطاق واسع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي يكره الحكومة الأوكرانية الحالية الموالية للغرب وتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، يسعى لتثبيت نظام موال لروسيا في كييف.

الشيء الذي يجب مراقبته هو مدى سرعة سيطرة الروس على كييف ، كما يقول نيال فيرجسون من معهد هوفر

ويقول فيرجسون، كيف ومتى يحدث ذلك غير مؤكد ، لكن سيناريو الحالة الأساسية الأشهر المقبلة سيكون ”سيطرة غير مكتملة على شرق أوكرانيا ، حتى نهر دنيبرو ، وحكومة مدعومة من روسيا ”.



توقع المحللون تدفق لاجئين يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين شخص من أوكرانيا إلى أوروبا الغربية.

كما يفكر محللون في أن الناتو ، الذي رفض حتى الآن التدخل عسكريًا في النزاع (أوكرانيا ليست عضوًا في التحالف العسكري) ، سيواصل تقديم ”مساعدة عسكرية كبيرة للدولة الأوكرانية وعتادها [مواد عسكرية والمعدات] لدعم التمرد في شرق أوكرانيا ”. لكنهم أضافوا أن هذا قد يؤدي إلى مخاطر وقوع اشتباكات جوية بين طائرات روسية وحلف شمال الأطلسي.

عانت الاستراتيجية العسكرية الروسية في بعض الأحيان من مشاكل لوجستية ، مما أدى إلى إرباك صورة الأهداف الرئيسية أو المباشرة لروسيا.

وفق المحللين من المرجح أن تصبح المقاومة ضد القوات الروسية أكثر صرامة مع تقدم الحرب وسحب روسيا بعض قواتها.

صرح سكوت بوسطن ، كبير محللي الدفاع في مؤسسة راند ، لشبكة سي إن بي سي، بأن الروس ”لديهم الكثير من القوة القتالية ولديهم الكثير من القدرة على تصعيد العنف ، والذي يبدو أنه يحدث بالفعل. هذه الحرب يمكن أن تستمر لفترة طويلة ”.

يتفق بعض المحللين على أن أي سيطرة غير مكتملة على أوكرانيا من قبل روسيا يمكن أن تؤدي إلى نوع من تقسيم البلاد ، خاصة وأن روسيا أصبحت راسخة بقوة في شرق أوكرانيا - لا سيما في منطقة دونباس حيث اعترفت باستقلال جمهوريتين مواليتين لروسيا قبل ذلك.

ويقول المحللون، أنه بافتراض فوز بوتين بالحرب العسكرية ، فإن السؤال هو كيف يمكن ربح السلام في أوكرانيا بعدما تمتع الأوكرانيون بثلاثين عامًا من الحرية، سيقاومون طويلًا وبشدة حتى لو انتهت المعارك العسكرية الرسمية.

يحذر محللون آخرون من ”مستنقع أوكرانيا” - حيث لا يوجد حل سهل لما من المحتمل أن يكون في أوكرانيا مدمرة ، أو لروسيا إذا استمر التمرد على المدى الطويل، حيث سيكون انتصار روسيا في أوكرانيا ”باهظ الثمن” ، أي انتصار لا يستحق الفوز لأنه ضاع الكثير من الانفس والعتاد لتحقيقه.

في هذا السيناريو ، أشار الاستراتيجيون إلى أن التمرد الأوكراني يمكن أن يفرض ”خسائر بشرية ومالية كبيرة ومستمرة على روسيا” حيث ستضطر إلى تكريس المزيد من مواردها على مدى فترة زمنية أطول بكثير مما كانت تتوقعه.

إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا ، فقد حذر المحللون ، من الحرب الباردة الجديدة.

يتفق المحللون بالطبع على أن الانسحاب الصريح للقوات المسلحة الروسية من أوكرانيا سيكون أفضل نتيجة ممكنة للبلاد في وضعها العصيب.

ومع ذلك ، حذر المحللون من أن هذه النتيجة ، التي تظل فيها أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات سيادة ويواجه الناتو وضعًا أمنيًا محسنًا ، يمكن أن تكون ”محفوفة بالمخاطر”.