حسن الرداد: رد فعل الجمهور على دورى فى ملوك الجدعنة شجعني على بابلو

أكد الفنان حسن الرداد أن ردود أفعال المشاهدين على دوره فى مسلسل “ ملوك الجدعنة ” ، والذى ظهر من خلاله كضيف شرف لمدة حلقة خلال موسم رمضان الماضي ، كانت دافعا وراء تقديمه مسلسل بابلو الذى ينتمى إلى الدراما الشعبية .

وعلق حسن الرداد فى تصريحات خاصة قائلاً : “ردود الأفعال التى حصلت عليها حول ظهوري من خلال الشخصية التي قدمتها في ملوك الجدعنة تدل على استحسان الجمهورللشخصية ، فقد حصدت مع مجموعة أخرين من زملائي مثل الفنان ماجد الكدواني على أفضل ظهور خاص” .

ويضيف حسن الرداد قائلاً : وجدت ان من خلال رد فعل المشاهدين أن لديهم رغبة فى تقديمي لهذا اللون من الدراما فقد منحوني دفعة قوية.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الآخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، أما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة إلى منصه viu .