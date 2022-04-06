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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد: رد فعل الجمهور على دورى فى ملوك الجدعنة شجعني على بابلو

حسن الرداد
حسن الرداد

أكد الفنان حسن الرداد أن ردود أفعال المشاهدين على دوره فى مسلسل “ ملوك الجدعنة ” ، والذى ظهر من خلاله كضيف شرف لمدة حلقة خلال موسم رمضان الماضي ، كانت دافعا وراء تقديمه مسلسل بابلو الذى ينتمى إلى الدراما الشعبية . 

وعلق حسن الرداد فى تصريحات خاصة قائلاً : “ردود الأفعال التى حصلت عليها  حول ظهوري من خلال الشخصية التي قدمتها في ملوك الجدعنة  تدل على استحسان الجمهورللشخصية ، فقد حصدت مع مجموعة أخرين من زملائي مثل الفنان ماجد الكدواني  على أفضل ظهور خاص” .

ويضيف حسن الرداد قائلاً : وجدت ان من خلال رد فعل المشاهدين  أن لديهم رغبة فى تقديمي لهذا اللون من الدراما فقد منحوني دفعة قوية.

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وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الآخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة  ، مما يجعله  يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل  .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمي.
حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، أما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة إلى منصه viu .

حسن الرداد سلوي عثمان مصطفى فهمي بابلو رمضان 2022 art entertainment

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