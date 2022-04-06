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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالغربية يشكل لجنة مكبرة للمرور ومتابعة العمل بمستشفى المحلة العام

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية يشكل لجنة مكبرة للمرور ومتابعة العمل

قاد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لجنة مكبرة للمرور ومتابعة العمل بمستشفى المحلة العام، يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة ناهد مولانا، مدير إدارة  بنوك الدم، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد الفريق الطبى وتوفير المستلزمات والأدوية وعودة العمل بكامل طاقته بجميع التخصصات بعد انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا.

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كما قام "حميدة" بالمرور على قسم بنك الدم لمتابعة ما تم فيه من تطوير ودخول أجهزة جديدة وتوفر جميع فصائل الدم ومشتقاته، مشددا على الصيانة الدورية لجميع الأجهزة وأقسام الطوارئ، كما استمع إلى المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وحصر الشكاوى وحلها.

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ووجه  وكيل الوزارة، بسرعة الانتهاء من تطوير قسم الحضانات والمتابعة الدورية لصيانة الحضانات واستقبال الحالات وتقديم أفضل خدمة لهم، وحث إدارة المستشفى على بذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير العمل المستمر داخل المستشفى، والعمل بروح الفريق وتذليل العقبات، من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.

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الغربية وزارة الصحة الطب العلاجي فريق فيروس كورونا المستشفى مستشفى المحلة العام

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