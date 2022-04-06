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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: إنجارات الكهرباء ساعدت على الاستقرار والانطلاق في مشاريع تنموية عظيمة

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الجهود المصرية الوطنية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تعد واحدة من الجهود الضخمة، التي بذلت ولا تزال بوعي شديد وبفضل توجيهات القيادة السياسية، لتأمين الطاقة في مصر والانطلاق في كافة مشاريع التنمية، وإعلان نهاية عصر الظلام والانقطاعات تماما.

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بما أعلنه وزير الكهرباء د. محمد شاكر، عن الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر حريصة على دعم جهود الدول الإفريقية، للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة وإيمانًا منها بأن الطاقة النظيفة هى طاقة المستقبل بلا جدال.  

وأشار عضو طاقة البرلمان، إلى اهتمام مصر بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه وإعداد خطة إستراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارتي الاسكان والموارد المائية، وذلك من خلال خطة محددة.

واختتم النائب عمرو القطامي تصريحه، مؤكدا أنه لولا الجهود الضخمة التي تكللت بالنجاح في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، لكانت مصر تعاني اليوم من اضطرابات ومشاكل ضخمة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، مشددا على أن حسم مصر مسألة الكهرباء والطاقة عبر قيادتها، ساعدها على الاستقرار والانطلاق بمشاريع تنموية عظيمة.

طاقة مجلس النواب وزير الكهرباء مصر الكهرباء

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