موعد أذان الفجر سادس أيام شهر رمضان

موعد أذان الفجر اليوم السادس من رمضان .. ودعاء اول أيام رمضان.. يصل عدد ساعات الصيام فى اليوم السادس من شهر رمضان 14 ساعة و 29 دقيقة، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:48، وموعد الإمساك 3:48، وصلاة الفجر 4:08.



ويستحب أن نقول في دعاء اول أيام رمضان ٢٠٢٢ اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

- اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

-اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

-اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يا رب العالمين.

- ومن الكمات التي يستحب تكرارها في الثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان في دعاء اول أيام رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب.

- ويمكن أن نقول في دعاء اول أيام رمضان ٢٠٢٢ اللهم اسالك نعيما لا ينفذ واسالك قرة عين لا تنقطع واسالك الرضى بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت.

-- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: "اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ" رواه الترمذي في سننه.

- ورواه الدارمي بلفظ مختلف وهو: "اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ".

- اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في «سننه»، وعليه: فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء اول أيام رمضان

دعاء اول أيام رمضان، مع قدوم شهر الخير يؤدي المسلم فريضة الصوم وهي فريضة العام كله وأحد أركان الإسلام الخمسة رغم ما يتحمله المسلم من مشقة الصيام من طعام وشراب إلا أنه يفرح بقدوم هلال رمضان، الشهر التاسع بين الشهور الهجرية، ليس ذلك فقط لكن هذا الشهر له فضل عظيم عند الله فهو شهر القرآن والذكر والاستغفار قدوم رمضان يتطلب من كل مسلم استقبال يليق بالشهر العظيم.

ويستحب أن نقول في دعاء اول أيام رمضان اللهم بلغنا رمضان وسماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن الكريم.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ماتحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا..

-اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

-الله يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

- يا ربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

-ويستحب أن نقول في دعاء هلال رمضان رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهالينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

-اقترب رمضان اقتربت أنفاس الصائمين ونداء المؤذنين ودعاء المصلين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم.

ونقول أيضا في دعاء دخول شهر رمضان، ما رواه الدارمي، «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

- أسالك يا الله أن تخرجنا من رمضان بحفظ الإيمان وسلامة الأبدان ورضا الرحمن بالعفو، والقبول والغفران ودخول الجنان والعتق من النيران.

-اللهم ومع اقتراب رمضان اجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار.

-اللهم مع دخول شهر الخير، اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة.

دعاء دخول شهر رمضان

دعاء دخول شهر رمضان، لم يعد متبقي سوى أيام قليلة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، فهي أيام معدودات ونستقبل فيها أيام قال عنها ربنا في كتابه الكريم "أياما معدودات" وكلمات دعاء دخول شهر رمضان هي الأكثر بحثًا هذه الاأيام، لذلك حرصنا على أن نقدم لقرائنا دعاء دخول شهر رمضان.

- اللهم بلغنا أيامه ولياليه وانت راضيّا عنّا لا فاقدين ولا مفقودين.

ونقول دعاء دخول شهر رمضان مع دخول الشهر الكريم، يا رب ابعد عنا الهموم واسعد قلوبنا، وبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بك ومعك أدركت أنك لذة الحياة لك نصف الحُب جهرا ونصفه الآخر دُعاء.

-اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا آمين يا رب العالمين.

يا رب مع دخول الشهر المبارك، أجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا. اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا.

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا وأعتقتنا آمين يا رب العالمين.

اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا.