سامي قمصان: حققنا فوزًا مهمًّا على الاتحاد.. والأهلي جاهز لمواجهة أي منافس

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على فريق الاتحاد السكندري، وأهمها الحصول على ثلاث نقاط مهمة، والتأكيد على صدارة بطولة الدوري، إلى جانب الحفاظ على نظافة الشباك.

وأوضح سامي قمصان أن الأهلي قدم عرضًا مميزًا ونجح في تجربة العديد من اللاعبين، خاصة ممن لم يحصلوا على فرصة اللعب بشكل كبير بسبب ظروف المباريات.



وأشار سامي قمصان إلى أن لويس ميكيسوني ظهر بشكل مميز وسجل هدفًا مهمًّا للغاية، وكذلك كريم فؤاد الذي قدم مستويات طيبة ومستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى.

وأضاف سامي قمصان : «نمر بفترة تشهد ضغط مباريات شديد، وهو ما يجعلنا نعمل على استغلال كل العناصر المتاحة بالقائمة، وفي مباراة الاتحاد واجهنا منافسًا متحفزًا ولديه دوافع كبيرة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه من أداء فني وبدني».

وأكمل سامي قمصان : «الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير النواحي البدنية والخططية وعلاج أي أخطاء، وهناك تركيز شديد للحفاظ على صدارة الدوري».

وتطرق سامي قمصان إلى الحديث عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي بدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن التركيز منصب في الوقت الراهن على إنهاء مرحلة المباريات المحلية بالعلامة الكاملة وبأفضل ما يكون، وبعدها سيتم الاستعداد للقاء الرجاء، مشيرًا إلى أنه فريق كبير ويملك جماهير عريضة.

الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس





واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس ولديه دوافع كبيرة للحفاظ على لقب البطولة الإفريقية.