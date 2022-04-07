سهام جلال: مشهدي مع السقا عملي مشكلة مع خطيبي.. وهنيدي أنقذني

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مؤكدة أن هناك مشهدا لها في الفيلم كاد أن يتسبب في فسخ خطبتها.

وقالت سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن خطيبي جيه علشان يشوف العرض الخاص بتاع دوري في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مضيفة أن :"كانت مصيبة ومكنتش عارفة أعمل إيه".



أضافت الفنانة سهام جلال: "خطيبي وصاحبه اتفاجئوا بمشهد في السينما لي، ونزلت تحت الكرسي وهنيدي أنقذني".

وتابعت الفنانة سهام جلال: "خطبيي مشي بعد ما شاف مشهد لي مع الفنان أحمد السقا، وبعدها بشهرين اتصالحت مع خطيبي، وهذا المشهد تسبب لي في مشكلة مع خطيبي".

