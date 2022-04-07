حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

حسن الرداد :

استقبال الجمهور لـ دورى في ملوك الجدعنة وراء تقديمي الدراما الشعبية

التحضير لشخصية بابلو استغرق مجهودًا كبيرًا

تمكن الفنان حسن الرداد من تحقيق نجاح كبير مع عرض أولى حلقات مسلسله الجديد " بابلو " خاصة مع تصدره قائمة الأعمال المشاهدة في مصر على منصة أبو ظبي، لذا التقينا في حوار كشف فيه عن العديد من التفاصيل الخاصة بالشخصية والتي يعود بها إلى المنافسة بعد ما غاب العام الماضي ،إضافة إلى آخر تطورات فيلمه الجديد " تحت تهديد السلاح"، والذى توقف تصويره بسبب ظروفه العائلية.

حسن الرداد

ما الذي حمسك للعودة للدراما الرمضانية من خلال مسلسل بابلو؟

عوامل كثيرة دفعتني للعودة إلى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل بابلو، خاصة بعدما غبت العام الماضي عن التواجد بعمل درامي في شهر رمضان بسبب مرض والدتي ثم وفاتها وأول تلك العوامل الاختلاف الذي وجدته في مسلسل بابلو عن الأعمال الأخرى التي سبق وان قدمتها، فالدور جديد على ولم أقدمه قبل ذلك فالعمل بشكل عام والدور تحديدًا بمثابة تحد وشكل جديد بالنسبة لي كممثل، فشخصية بابلو بها شجاعة لا يستخدمها الا لنصرة المظلوم.

حسن الرداد

وكيف استعددت لشخصية بابلو؟

شخصية بابلو استغرقت مني مجهودا كبيرا للغاية للوصول إلى الشكل النهائي الذى ظهرت به للمشاهد سواء داخلياُ أو خارجياً، فهو صاحب تركيبة خاصة ونظراً إلى انتمائه لعالمين مختلفين، فمثلاً نبرة الصوت من الأشياء التي اشتغلت عليها كممثل، فقد رأيت ان سيد بابلو شخص ذكي ويثق بنفسه الى درجة كبيرة للغاية، فهو يشعر في داخله انه مثل الطاووس، لذا لابد وأن يكون له نبرة صوت مختلفة ولغة جسد ومفردات محددة ، أما علي مستوى الشكل الخارجي فقد كان من الطبيعي والسهل ان يكون شكل بابلو حليق الشعر وبشنب ، ولكني من خلال قراءتي للشخصية حاولت تقديم شكل مختلف ، فقد كان لابد وان تكون شخصية بابلو مصرية ولكن بها ملمح مكسيكي ينم على تأثره بـ أسكوبار ، لذا فقد أصبحت الشخصية بها خليط بين الشكل المصري الخالص والطابع المكسيكي أو الاسباني ، في الحقيقة ان مصممة الازياء اميرة الأنصاري بذلت جهد حتى استقرينا على الشكل النهائي فقد كنا نرغب ان نخرج بشكل جديد لم يقدم من قبل ، فبابلو حين اكتشف بابلو أسكوبار تأثر به بشكل كبير ومن شدة حبه له أطلقوا عليه اسم بابلو رغم ان اسمه الحقيقي سيد ، وهذا التأثر جعلني أفكر في الجوانب المشتركة بينهم بناءاً على المعطيات الموجودة في السيناريو و مناقشاتي مع مؤلف العمل حسان دهشان.

هل نجاح ظهورك كضيف شرف في مسلسل ملوك الجدعنة شجعك على تقديم مسلسل بابلو؟

نعم، فقد وجدت أن ردود الأفعال حول ظهوري من خلال الشخصية التي قدمتها في المسلسل تدل على استحسان الجمهور وحصدت مع مجموعة آخرين من زملائي على أفضل ظهور خاص، ووجدت ان الناس لدي رغبة في تقديم هذا اللون من الدراما ومنحوني دفعة قوية.

تعرض الفنان عثمان محمد علي الى وعكة صحية أثناء التصوير، حيث أصيب بجلطة ، وقد حرصت على متابعة حالته الصحية رغم انشغالك بالتصوير ، فما تعليقك؟

الفنان عثمان محمد علي فنان كبير شرفت بالعمل معه، وانزعجت للغاية بسبب مرضه وأتمنى ان يكون في أفضل صحة ويعود إلينا .

حسن الرداد

ماذا عن فيلم تحت تهديد السلاح؟

لقد انتهينا من تصويره أخيرا، ومن المقرر ان يتم طرحه في السينمات خلال شهور الصيف، والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة.

كيف تمكنت من اجتياز تلك المحنة والعودة للتصوير؟

في البداية كان الموضوع صعبا بالنسبة لي، ولكن كانت هناك التزامات على تجاه المنتج والفنانين المشاركين في العمل، لذا فكان لابد من نزولي التصوير، ونظرا لاحترامي للمشاهد فقد كان لابد من التركيز في الفيلم والشخصية التي العبها، خاصة وان الدور صعب ومليء بالتفاصيل.