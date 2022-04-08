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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فائقة.. نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro في الأسواق العالمية

نوبيا تعلن الموعد
نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro

أعلنت شركة Nubia نوبيا الموعد الرسمي، لإطلاق هاتفها العملاق  Nubia Z40 Pro المخصص للألعاب في الأسواق العالمية حيث سينطلق الهاتف في 12 أبريل ضمن حدث كبير ستعقده الشركة حيث من المقرر أن يحقق الهاتف مبيعات هائلة.  

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nubia Z40 Pro الرائد سيأتي بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.8 بوصة، وبدقة  1080 × 2400 بيكسل ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

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وستقدم شركة Nubia هاتفها الرائد Nubia Z40 Pro ، بكاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة السرعة مع مجال رؤية 120 درجة، بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي. 

وسيحصل هاتف نوبيا Nubia Z40 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن اللاسلكي المغناطيسية بقوة 50 واط أو 65 واط ، من خلال شاحن ممغنط يوضع على ظهر الهاتف ليشحن لاسلكيا.

وستعمل هاتف نوبيا Nubia Z40 Pro بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ، مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 16 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل.
 

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