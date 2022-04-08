ميتا تسعى لإطلاق عملة افتراضية لمشروع ميتافيرس.. تفاصيل

تسعى شركة ميتا Meta لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة القادمة منها مشروع ميتافيرس، وكذلك إنشاء أكبر كمبيوتر للذكاء الاصطناعي في العالم، وكشفت تقارير أن الشركة قد وضعت خططًا لتقديم عملات افتراضية ورموز مميزة وخدمات إقراض لتطبيقاتها .

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن ميتا تعمل علي تحقيق طموحاتها المالية على الرغم من انهيار مشروعها السابق لإطلاق عملة مشفرة في الفترة الأخيرة، حيث تسعي الشركة ، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ، إلي الحصول علي مصادر دخل بديلة وميزات جديدة يمكنها جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم ، في الوقت الذى تنخفض شعبية منتجاتها الرئيسية على تطبيقات Facebook و Instagram وهو اتجاه يهدد 118 مليار دولار.

وتعتزم شركة ميتا Meta خلال الفترة القادمة إنشاء عملة افتراضية لمشروع ميتافيرس metaverse ، والتي أطلق عليها الموظفون داخل الشركة اسم "Zuck Bucks" ، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة داخل الشركة.

ونفي عد من المحللين من إنه من غير المحتمل أن تكون عملة ميتا فيرس المشفرة قد تعتمد علي تقنية blockchain، حيث تميل Meta نحو تقديم الرموز المميزة داخل التطبيق والتي يمكن أن تتحكم فيها الشركة مركزيًا ، علي غرار تلك المستخدمة في تطبيقات الألعاب مثل عملة robux في لعبة الأطفال الشهيرة Roblox.

وتجرى حاليا شركة ميتا مناقشات مع شركاء إقراض محتملين، حيث تستكشف Meta أيضًا المزيد من الخدمات المالية التقليدية ، مع التركيز على المساعدة في تقديم قروض الأعمال الصغيرة بأسعار مغرية .

وفي الوقت نفسه لا تزال معظم الجهود في المراحل المبكرة على الرغم من أن خطط ميتا لدمج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في تطبيقاتها أكثر تطورًا، كما أكد زوكربيرج في وقت سابق بأن تطبيق إنستجرام Instagram سيبدأ قريبًا في دعم NFTs.

ورفضت شركة ميتا طلب للرد من الصحيفة للتعليق علي خطط العملة الجديدة، إلا أن الشركة قد سعت مؤخرًا إلي إيجاد مصدر أخرى للإيرادات ودعم التجارة الإلكترونية على المنصة ، والتعمق في العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain.