عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تضيف ميزة استثنائية لتطبيق فيسبوك ماسنجر.. اعرفها

ماسنجر
ماسنجر

أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الفورية ماسنجر Messenger، تسمي "الاختصارات أو Shortcuts".

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتيح ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة والتي تشبه اختصارات تطبيق Slack، كتابة الأمر ”@everyone“ لإرسال إشعار إلى جميع المستخدمين في الدردشة، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد التأكد من جذب انتباه جميع الأعضاء الآخرين بالمجموعة.

 

لا تفتح هذه الرسائل أبدا.. تحذير من رسالة خبيثة منتشرة على ماسنجر

كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

 

ميتا تعزز تجربة المراسلة على فيسبوك ماسنجر  

وقالت شركة ميتا، المالكة لخدمة فيسبوك ماسنجر إنه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، أيضا إصدار أوامر في نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة مثل ”إخطار كل شخص في مجموعة دردشة ما“، أو "إرسال رسالة بصمت" إذا كنت تريد إرسال رسالة دون اختبار اتصال المجموعة بأكملها.

ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة

وأوضحت عملاقة التواصل الأجتماعي أنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ماسنجر أيضا إرسال صور متحركة GIF، ورموز "ASCII"، وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك عدد قليل من الاختصارات الأخرى.

كما يمكن لمستخدمي فيسبوك ماسنجر استخدام ميزة الاختصارات على التطبيق لإرسال رسائل إلى مستخدم أو مجموعة دون إخطارهم، باستخدام الأمر silent، ولن تقوم الرسائل المرسلة باستخدام هذا الأمر بإخطار المستخدم بالرسالة، الأمر الذي قد يكون مفيدًا عند مراسلة الأصدقاء في مناطق زمنية مختلفة دون إزعاجهم.

ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا، تخطط  لإطلاق اختصار ”Pay/“ الجديد في الولايات المتحدة، مما يسهل إرسال الأموال واستلامها في محادثات فيسبوك ماسنجر على هواتف آيفون وأندرويد.

كما سيحصل مستخدمو فيسبوك ماسنجر على اختصار ”gif/“ الذي سيسمح للمستخدمين بالعثور على ملفات ”GIF“ وإرسالها بسرعة، وستتوفر هذه الميزة قريبًا على iOS.

ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة
فيسبوك ماسنجر Shortcuts فيسبوك ماسنجر ميزة الاختصارات Messenger

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

شاومي تغزو الأسواق العالمية بإصدارات مميزة بتقنية 5G.. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة حول هاتف شاومي XIAOMI 12 LITE

جوجل تحظر تطبيقا شهيرا لـ أندرويد من متجرها.. احذفه من هاتفك فورا

سامسونج تنافس آيفون 13 بهاتف ذكي رائد مجهز بإمكانيات قوية

ترشيحاتنا

دعاء شعبان ورمضان.. 10 كلمات لا تغفلها قبل أذان الفجر

دراما واقعية تحبس الأنفاس.. قتل وصراع إخوة في مسلسل انحراف

عقود النفط الأمريكي الآجلة تتراجع لـ104.79 دولار للبرميل

حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال وصلاح لم يتحدث بشأن اعتزاله

أستاذ جراحة العيون: أشعة الليزر تسبب العمى وأثرت على لاعبي المنتخب

هل يجوز تقديم زكاة الفطر وما حكم توجيهها لموائد الرحمن ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ