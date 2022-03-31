ميتا تضيف ميزة استثنائية لتطبيق فيسبوك ماسنجر.. اعرفها

أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الفورية ماسنجر Messenger، تسمي "الاختصارات أو Shortcuts".

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتيح ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة والتي تشبه اختصارات تطبيق Slack، كتابة الأمر ”@everyone“ لإرسال إشعار إلى جميع المستخدمين في الدردشة، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد التأكد من جذب انتباه جميع الأعضاء الآخرين بالمجموعة.

ميتا تعزز تجربة المراسلة على فيسبوك ماسنجر

وقالت شركة ميتا، المالكة لخدمة فيسبوك ماسنجر إنه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، أيضا إصدار أوامر في نافذة الدردشة لأداء مهام مختلفة مثل ”إخطار كل شخص في مجموعة دردشة ما“، أو "إرسال رسالة بصمت" إذا كنت تريد إرسال رسالة دون اختبار اتصال المجموعة بأكملها.

ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة

وأوضحت عملاقة التواصل الأجتماعي أنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ماسنجر أيضا إرسال صور متحركة GIF، ورموز "ASCII"، وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك عدد قليل من الاختصارات الأخرى.

كما يمكن لمستخدمي فيسبوك ماسنجر استخدام ميزة الاختصارات على التطبيق لإرسال رسائل إلى مستخدم أو مجموعة دون إخطارهم، باستخدام الأمر silent، ولن تقوم الرسائل المرسلة باستخدام هذا الأمر بإخطار المستخدم بالرسالة، الأمر الذي قد يكون مفيدًا عند مراسلة الأصدقاء في مناطق زمنية مختلفة دون إزعاجهم.

ميزة فيسبوك ماسنجر الجديدة

تجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا، تخطط لإطلاق اختصار ”Pay/“ الجديد في الولايات المتحدة، مما يسهل إرسال الأموال واستلامها في محادثات فيسبوك ماسنجر على هواتف آيفون وأندرويد.

كما سيحصل مستخدمو فيسبوك ماسنجر على اختصار ”gif/“ الذي سيسمح للمستخدمين بالعثور على ملفات ”GIF“ وإرسالها بسرعة، وستتوفر هذه الميزة قريبًا على iOS.