الاختيار 3 الحلقة 7.. جماعة الإخوان تخطط لفض اعتصام الاتحادية والمرشد يعلن النفير العام

تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3، العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، منصب وزير الدفاع؛ لحماية البلاد.

وعرضت الحلقة السابعة من الاختيار 3 اجتماع مجلس جماعة الإخوان؛ للتخطيط لفض اعتصام الاتحادية، وتهديد أمن المتظاهرين، وأعلن المرشد النفير العام لجمع كل أنصارهم بما يشمل السلفيين.

وهدد خيرت الشاطر باستخدام العنف ضد المصريين بعد معارضتهم لقرارات الجماعة، قائلا: "اللي شايفينه ده نقطه في بحر اللي ممكن يحصل".

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والفريق أول عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.