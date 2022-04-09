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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: استكمال دراسة مناهج الترم الثاني بجميع المدارس دون حذف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية المقررة بالفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية دون إلغاء، وفقا لخطة توزيع المناهج المعتمدة بجميع الصفوف الدراسية من السلطة المختصة في وزارة التربية والتعليم.

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بعدم اشتراك أي من "معلمي الحصة" الذين تمت الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس هذا العام، في أي من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني او لجان النظام والمراقبة الخاصة بها.

وعلى جانب آخر.. قررت  وزارة التربية والتعليم ، عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابل،  اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/18  بدلا من يوم الاحد 17 ابريل 2022 .

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وتأتي مواعيد الامتحانات، كما يلي:

- يوم الاثنين 18 ابريل 2022 يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي امتحان الفلسفة.

-  في يوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان رياضيات علمي وادبي.

- يوم الثلاثاء 26 ابريل 2022 يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي امتحان الاحياء.

- يوم الأربعاء 27 ابريل 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الاحياء علمي والجغرافيا ادبي.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي ، لافتةً إلى أنه يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني

وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستتضمن التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي  الامتحانات الأسئلة المقالية والموضوعية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تقوم كل مدرسة بتسليم  كود الاختبار للطلاب ، مؤكدة أنه يحظر إرسال أكواد الامتحانات لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإرسال التطبيق الخاص بـ الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على أجهزة التابلت الموجودة مع كل طالب لتسهيل مهمة اداء الامتحانات إلكترونيا على الطلاب بدون أي مشاكل تقنية او فنية تماما مثلما حدث في الامتحانات التدريبية التي انعقدت مؤخرا لطلاب الصف الاول الثانوي.

المناهج وزارة التربية والتعليم التعليم التربية والتعليم Jobs Education

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