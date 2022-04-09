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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني: الحوثي يواصل خرق الهدنة

خروقات الحوثي - ارشيفي
خروقات الحوثي - ارشيفي

 
أصدر الجيش اليمني بيانا قال فيه :  تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف وماربن.

وأضاف البيان : ورصدت قواتنا يوم الخميس 7 أبريل 2022، ارتكاب المليشيا الحوثية 108 خرقاً للهدنة، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز ، و24 في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 في جبهات القتال غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، وثلاثة خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع.

وتابع البيان : وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع لقواتنا بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مارب. وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقواتنا في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مارب.

واستطرد : كما استمرّت المليشيا الإيرانية في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مارب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً. كما دفعت بتعزيزات كبيرة محمّلة بأفراد وعتاد إلى جبهة حويشيان شرق الجوف، وسط تحليق مكثّف بالطائرات المسيّرة.

وختم : ويأتي تصعيد مليشيا الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها للهدنة الأممية في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. 

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