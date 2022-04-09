حبس شخص سرق مشغولات ذهبية وأموالا من شقة بالبساتين

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية وساعتين يد ومبالغ مالية أجنبية وهاتفين محمول من داخل شقة بمنطقة البساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ).

عقب تقنين الإجراءات.. تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من أصل المبلغ المستولى عليه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على تعاطى المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.