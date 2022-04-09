سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2023.. صور

أدخلت شركة صناعة السيارات الكورية "كيا" بالعديد من التحديثات على سيارة كيا سبورتاج الهجينة موديل 2023، ولم تكن التحديثات مجرد عملية تحديث للتصميم الخارجي حيث أعطت كيا سيارة الكروس أوفر الشهيرة مجموعة توليد طاقة هجينة لأول مرة أعلنت عن أسعار سيارة سبورتاج غير الهجينة، وأسعار النسخة الهجينة.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2023

سيبدأ سعر 2023 Kia Sportage Hybrid من 28.545 دولارً، لطراز LX الهجين الذي يأتي مع نظام دفع بالعجلات الأمامية، والترقية إلى نظام الدفع الرباعي في LX تقلب السعر إلى 30،345 دولارًا.

تقدم كيا سبورتاج هايبرد في نوعين مختلفين EX و SX-Prestige كلاهما متاح فقط مع الدفع الرباعي ويبدأ بسعر 32.245 دولارًا و 37.445 دولارًا على التوالي، ويبدأ سعر Sportage LX غير الهجين من 27205 دولارًا، بينما يزيد نظام الدفع الرباعي من السعر إلى 29.005 دولارًا.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2023

تعمل كيا على إقران محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني بمحرك كهربائي بقدرة 44 كيلو وات يعمل ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 1.5 كيلو وات في الساعة، يبلغ إجمالي الإنتاج المشترك 226 حصانا (166 كيلووات)، وهي قفزة ملحوظة على طراز قاعدة سبورتاج غير الهجين، واللذي يولد 187 حصاناً (138 كيلوواط) وعزم اقصى للدوران 178 رطلاً (242 نيوتن متر) من 2.5 لتر رباعي الأسطوانات.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2023

تقول كيا إن مجموعة نقل الحركة الهجينة ستسمح لسبورتاج بقيادة أكثر من 500 ميل (800 كيلومتر) على خزان واحد من الغاز، كما تقول الشركة إنها تهدف إلى أن يعود الاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارة الكروس أوفر إلى ما يصل إلى 39 ميلاً للجالون الواحد، وسوف يجر الكروس أيضًا ما يصل إلى 2000 رطل (907 كجم).

يشبه Sportage Hybrid إلى حد كبير زميله المستقر غير الهجين من الداخل، ويضم شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة بجانب مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتأتي من الداخل مع انظمة Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكيان، وتشمل ميزات السلامة النشطة الثمانية في سبورتاج ، نظام المساعدة على الضوء العالي، والفرملة في حالات الطوارئ، ومساعدة الحفاظ على المسار مع توسيط الممر.