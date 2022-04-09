مباريات اليوم السبت 9 - 4 - 2022 .. الدوري المصرى الأبرز

تقام اليوم السبت 9 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها لقاءات الدوري المصري ونظيره الإنجليزي والإسباني.
الدوري المصري
المصري البورسعيدي vs الأهلي - التاسعة والنصف مساء
مصر المقاصة vs الزمالك فى التاسعة والنصف مساء
بيراميدز vs غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء
الدوري الإنجليزي
إيفرتون vs مانشستر يونايتد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال vs برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون vs تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
واتفورد vs ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا vs توتنهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
قادش vs ريال بيتيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
فياريال vs أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد vs خيتافي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
إمبولي vs سبيزيا – الساعة 3 عصرا
انتر ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء
كالياري vs يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء
الدوري الألماني
جروتر فيورث vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا
كولن vs ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا
فولفسبورج vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة 3:30 عصرا
بايرن ميونخ vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا
هيرتا برلين vs يونيون برلين – الساعة 6:30 مساء
الدوري التركي
فاتح قرا جمرك vs قاسم باشا – الساعة 12:30 ظهرا
جوزتبه vs قيصري سبور – الساعة 3 عصرا
تشايكور ريزا سبور vs قونيا سبور – الساعة 3 عصرا
بشكتاش vs ألانياسبور - الساعة 7:30 مساء
جازينتاب vs طرابزون سبور - الساعة 7:30 مساء