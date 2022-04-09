عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 9 - 4 - 2022 .. الدوري المصرى الأبرز

الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة

تقام اليوم السبت 9 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها لقاءات الدوري المصري ونظيره الإنجليزي والإسباني.
 

الدوري المصري 

المصري البورسعيدي vs الأهلي - التاسعة والنصف مساء
مصر المقاصة vs الزمالك فى التاسعة والنصف مساء
بيراميدز vs غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء 

الدوري الإنجليزي


إيفرتون vs مانشستر يونايتد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 
آرسنال vs برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 
ساوثهامتون vs تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium 
واتفورد vs ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium 
أستون فيلا vs توتنهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 


الدوري الإسباني

قادش vs ريال بيتيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 
فياريال vs أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 
ريال مدريد vs خيتافي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
 


الدوري الإيطالي

 

إمبولي vs سبيزيا – الساعة 3 عصرا 
انتر ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء 
كالياري vs يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء 
 


الدوري الألماني 


جروتر فيورث vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا 
كولن vs ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا 
فولفسبورج vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة 3:30 عصرا 
بايرن ميونخ vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا 
هيرتا برلين vs يونيون برلين – الساعة 6:30 مساء 
 


الدوري التركي


فاتح قرا جمرك vs قاسم باشا – الساعة 12:30 ظهرا 
جوزتبه vs قيصري سبور – الساعة 3 عصرا 
تشايكور ريزا سبور vs قونيا سبور – الساعة 3 عصرا 
بشكتاش vs ألانياسبور - الساعة 7:30 مساء 
جازينتاب vs طرابزون سبور - الساعة 7:30 مساء

الدوري الايطالي الدوري المصري الأهلى الزمالك بيراميدز الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري التركي الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

موضوعات متعلقة

قرار من رابطة الأندية بـ تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

أرسنال يخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نشرة الاخبار.. رحلة عذاب داخل قطار VIP.. سعر الدولار فى مصر.. بديل محمد صلاح.. مباريات اليوم السبت

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطلق هاتف Realme 9 4G بتقنيات تصويرية ممتازة.. فيفو تكشف عن أحدث أجهزتها بسعر منافس

مباريات اليوم السبت 9 - 4 - 2022 .. الدوري المصرى الأبرز

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 9-4-2022

فضل سورة الفاتحة في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج.. اقرأها كل صباح لـ16 سبب

أيمن قيسوني: إعجاب الفتيات بشخصية يوسف يثير دهشتي..وحالة حب تجمع فريق يوتيرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

اعتداء مروع على صحفي داخل قسم شرطة يثير الغضب في الهند| شاهد

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ