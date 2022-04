مباريات اليوم السبت 9 - 4 - 2022 .. الدوري المصرى الأبرز

تقام اليوم السبت 9 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم أبرزها لقاءات الدوري المصري ونظيره الإنجليزي والإسباني.



المصري البورسعيدي vs الأهلي - التاسعة والنصف مساء

مصر المقاصة vs الزمالك فى التاسعة والنصف مساء

بيراميدز vs غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء



الدوري الإنجليزي



إيفرتون vs مانشستر يونايتد – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال vs برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون vs تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

واتفورد vs ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا vs توتنهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





الدوري الإسباني

قادش vs ريال بيتيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا vs أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال vs أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs خيتافي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



إمبولي vs سبيزيا – الساعة 3 عصرا

انتر ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء

كالياري vs يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء





الدوري الألماني



جروتر فيورث vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا

كولن vs ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا

فولفسبورج vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين vs يونيون برلين – الساعة 6:30 مساء





الدوري التركي



فاتح قرا جمرك vs قاسم باشا – الساعة 12:30 ظهرا

جوزتبه vs قيصري سبور – الساعة 3 عصرا

تشايكور ريزا سبور vs قونيا سبور – الساعة 3 عصرا

بشكتاش vs ألانياسبور - الساعة 7:30 مساء

جازينتاب vs طرابزون سبور - الساعة 7:30 مساء