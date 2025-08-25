باسم إبراهيم يكشف لـ"صدى البلد" فلسفة شعار يوم التراث المغمور بالمياه

قال الدكتور باسم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أننا نقدم العديد من الخدمات ،حرصا على تجربة سياحية فريدة للمصريين والسائحين، كما شاركنا بوضع بعض اللمسات على احتفالية يوم التراث المغمور بالمياه والذى إنعقد في أغسطس الجاري.

التراث المغمور بالمياه



كشف الدكتور باسم في تصريح لـ"صدى البلد" ،عن فلسفة شعار يوم التراث المغمور بالمياه ،والذى جمع " مركب -عمود -انفورة"إيناء فخار" –فنار" ،ليعبر عن القطع الآثرية المغمورة في المياه ،كمزيج يجمع بين الاثار الغارقة والمغمروة بالمياه ،وعن تواجد المركب وضح أن في دراستنا التاريخية يعبر عن مجتمع الحياة البحرية من موظفين وقبطان وعمال لهم حياة يومية ومعيشة ترمز للمجتمع .



أشار مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف،إلى أن تواجد مركب تحمل آثار ترمز للتراث الثقافي المغمور في المياه ،وتسير نحو الفنار ،تعبر عن الاتجاه الأمن والسليم والنجاه.



أفاد أن خروج شعار يوم التراث المغمور بالمياه ، لم يكن محض صدفة بل رحلة عمل وبحث وطرح أفكار ،من أجل خروجه بالشكل الذى يليق بهذا اليوم .



تابع قائلا : أننا وضعنا 20 فكرة تم مناقشتها لمدة 3 أسابيع للوصول للشعار النهائي للفاعلية ،وشهدنا اجتماعات بصفة دورية لترجمة الأفكار وصولا للمرحلة النهائية واخراج فكرة الحفاظ على التراث المغمور بالمياه.