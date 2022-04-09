عودة معرض نيويورك للسيارات 2022 بعد عامين من التوقف.. صور

هايبر كار وخارقة..

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات في عام 2022 بعد عامين من الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، ويشتهر معرض Big Apple للسيارات ببعض أكبر عمليات الكشف في سوق السيارات الأمريكية للجمهور وأيضًا برؤية بعض السيارات الأوروبية التي تم الكشف عنها للمرة الأولى.

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي تم الكشف عنها

وسيشمل المعرض هذا العام مسارًا لاختبار محركات السيارات الكهربائية ومنطقة للتنقل الدقيق ومجموعة مختارة من السيارات الخارقة والهايبر كار والسيارات الفاخرة الحصرية وتجربة ما بعد البيع الجديدة للسيارات.

يقام العرض في الفترة من 14 إلى 24 أبريل ، وهنا بعض السيارات التي نتوقع رؤيتها هناك.

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي تم الكشف عنها

فورد برونكو رابتور

ستطلق فورد أقوى برونكو قانونيًا في الشوارع على الإطلاق في نيويورك، ويتم تشغيل Bronco Raptor بواسطة محرك EcoBoostمزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ينتج أكثر من 400 حصان.

كما أنها تتميز بنظام تعليق Raptor HOSS 4.0جاهز للسباق، وإطار فولاذي محاصر بالكامل وعالي القوة وإطارات ضخمة لجميع التضاريس مقاس 37 بوصة بشكل قياسي جديد في برونكو وهو وضع السحب ، والذي يمكنه سحب حمولات تصل إلى 4.5 طن.

كيا تيلورايد

سيتم الكشف عن تيلورايد 2023 أكبر طرازات كيا بالكامل في نيويورك، وبذلك يكون أول ظهور علني لها ومن غير المحتمل أن تصل سيارة الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف إلى المملكة المتحدة ، لكن الطراز الجديد سيضم عناصر تصميم جديدة من الداخل إلى الخارج.

من المتوقع توفر كل من التكنولوجيا المحدثة ومجموعة الراحة ، بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة وجديدة، ستحتفظ تيلورايد أيضًا بالدفع الرباعي وبتجهيز المقاعد، والذي يضم مساحة كافية لثمانية ركاب كما ستضيف مجموعة المواصفات الموسعة إلى تعددية استخدامات النموذج.

تويوتا GR كورولا

تم الكشف عن تويوتا GR Corolla الأسبوع الماضي فقط، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة Gazoo Racing التابعة للشركة اليابانية، سينضم الطراز الذي طال انتظاره إلى Toyota GR Yarisو Toyota GR Supraو Toyota GR 86، لكن لن يتم بيعه في أوروبا.

ستأتي تويوتا GR كورولا مدفوعة بنفس الشاحن التوربيني 1.6 لتر المستخدم في GR Yarisالرائعة، ولكن تم رفع القوة بشكل كبير إلى 300 حصان وزاد عزم الدوران قليلاً إلى 273 رطل قدم.

تقول تويوتا إن تعزيز القوة ممكن بسبب بعض التغييرات الميكانيكية المهمة، بما في ذلك إضافة عادم ثلاثي المخرج، ونظام تبريد جديد "متعدد الزيوت النفاثة" ، وصمامات عادم أكبر، ومنفذ سحب آلي جزئي.