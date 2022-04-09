عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هايبر كار وخارقة..

عودة معرض نيويورك للسيارات 2022 بعد عامين من التوقف.. صور

معرض نيويورك للسيارات
معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي تم الكشف عنها

يعود معرض نيويورك الدولي للسيارات في عام 2022 بعد عامين من الإلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي، ويشتهر معرض Big Apple للسيارات ببعض أكبر عمليات الكشف في سوق السيارات الأمريكية للجمهور وأيضًا برؤية بعض السيارات الأوروبية التي تم الكشف عنها للمرة الأولى.

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي تم الكشف عنها

وسيشمل المعرض هذا العام مسارًا لاختبار محركات السيارات الكهربائية ومنطقة للتنقل الدقيق ومجموعة مختارة من السيارات الخارقة والهايبر كار والسيارات الفاخرة الحصرية وتجربة ما بعد البيع الجديدة للسيارات.

يقام العرض في الفترة من 14 إلى 24 أبريل ، وهنا بعض السيارات التي نتوقع رؤيتها هناك.

معرض نيويورك للسيارات 2022 وابرز السيارات التي تم الكشف عنها

فورد برونكو رابتور

ستطلق فورد أقوى برونكو قانونيًا في الشوارع على الإطلاق في نيويورك، ويتم تشغيل Bronco Raptor بواسطة محرك EcoBoostمزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ينتج أكثر من 400 حصان.

كما أنها تتميز بنظام تعليق Raptor HOSS 4.0جاهز للسباق، وإطار فولاذي محاصر بالكامل وعالي القوة وإطارات ضخمة لجميع التضاريس مقاس 37 بوصة بشكل قياسي جديد في برونكو وهو وضع السحب ، والذي يمكنه سحب حمولات تصل إلى 4.5 طن.

 

كيا تيلورايد

سيتم الكشف عن تيلورايد 2023 أكبر طرازات كيا بالكامل في نيويورك، وبذلك يكون أول ظهور علني لها ومن غير المحتمل أن تصل سيارة الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف إلى المملكة المتحدة ، لكن الطراز الجديد سيضم عناصر تصميم جديدة من الداخل إلى الخارج.

من المتوقع توفر كل من التكنولوجيا المحدثة ومجموعة الراحة ، بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة وجديدة، ستحتفظ تيلورايد أيضًا بالدفع الرباعي وبتجهيز المقاعد، والذي يضم مساحة كافية لثمانية ركاب كما ستضيف مجموعة المواصفات الموسعة إلى تعددية استخدامات النموذج.

 

تويوتا GR كورولا

تم الكشف عن تويوتا GR Corolla الأسبوع الماضي فقط، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة Gazoo Racing التابعة للشركة اليابانية، سينضم الطراز الذي طال انتظاره إلى Toyota GR Yarisو Toyota GR Supraو Toyota GR 86، لكن لن يتم بيعه في أوروبا.

ستأتي تويوتا GR كورولا مدفوعة بنفس الشاحن التوربيني 1.6 لتر المستخدم في GR Yarisالرائعة، ولكن تم رفع القوة بشكل كبير إلى 300 حصان وزاد عزم الدوران قليلاً إلى 273 رطل قدم.

تقول تويوتا إن تعزيز القوة ممكن بسبب بعض التغييرات الميكانيكية المهمة، بما في ذلك إضافة عادم ثلاثي المخرج، ونظام تبريد جديد "متعدد الزيوت النفاثة" ، وصمامات عادم أكبر، ومنفذ سحب آلي جزئي.

تويوتا تويوتا GR كورولا كيا تيلورايد فورد برونكو رابتور Big Apple نيويورك كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

موضوعات متعلقة

مازيراتي تظهر في GranTurismo Folgore خلال إعلان Formula E.. صور

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة وتحديث Magneto EV.. صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2023.. صور

جيب تكشف عن رانجلر Magneto 2.0 الجديد في Moab Easter Safari.. صور

الجيل الجديد من Mazda MX-5 يقدم أولوية لمتعة القيادة.. صور

مرسيدس تخطط لإطلاق AMG SL43 للولايات المتحدة .. صور

Rolls-Royce Cullinan تحصل على تعديلات قوية للطرق الوعرة.. صور

تيسلا تقدم 310.048 سيارة في الربع الأول وسط تحديات عالمية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طارق مصطفي: موسيماني أفضل مدرب في تاريخ الأهلي ومباراة الرجاء صعبة

رسميا.. خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية في تاريخهما

أعلى سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم السبت 9-4-2022

بالقانون.. إعفاء عائد استثمار ودائع المهاجرين المصريين العاملين بالخارج

التعليم: استكمال دراسة مناهج الترم الثاني بجميع المدارس دون حذف

خالد النبوي وابنه الأبرز .. فنانين وأولاهم في عمل درامي واحد| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

اعتداء مروع على صحفي داخل قسم شرطة يثير الغضب في الهند| شاهد

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

دق الطبول الكبيرة.. سر منع الأزواج من أكل زوجاتهم في تايلاند خلال رمضان

فيديو

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ