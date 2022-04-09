عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بإصابات متنوعة.

محافظ الإسماعيلية: استمرار المراقبة علي الأسواق والمخابز بحملات تموينية

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح مختلفة بالجسد.

جريمة هزت الإسماعيلية.. زوج يقتل زوجته وحماه بسبب «خلفة البنات».. وابنته: والدي تركنا نواجه الحياة بدون مصدر دخل

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام الحادث، لعودة فتح الطريق مجددًا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

شاهد… بدر بانون في تدريبات الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة فى رمضان .. ردده واغتنم فرصة الإستجابة

موضوعات متعلقة

من الدروب الصحراوية.. إحالة 6 متهمين للجنايات في تهريب مهاجرين إلى إيطاليا

بشرى تتألق في أحدث إطلالاتها بالجلد الأسود

من شرم الشيخ| الرئيس يعرض رؤية مصر لمواجهة التغيرات المناخية

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

هنا صحراء المقطم.. محاسن وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته للكلاب الضالة| نوستالجيا

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

رصف 13 كيلو طرق لربط التجمعات الصحراوية بمدن برانى والنجيلة

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

ترشيحاتنا

مصر تمتلك أكبر ورشة عمرة مترو جسيمة في الشرق الأوسط.. إنفوجراف وصور

الأزهر يقرر تعمم الاحتفال بذكرى تأسيسه بجميع المعاهد في النصف الثاني من رمضان

حجب سلع غذائية ورفع الأسعار.. ضبط 1231 قضية تموينية في حملات مكبرة

جوزيه تميمة السعادة لـ جماهير الاهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 76

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

ما هي الطريقة القانونية للتعامل مع حديثي الولادة حال العثور عليهم بالشوارع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ