توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح مختلفة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام الحادث، لعودة فتح الطريق مجددًا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.