البحرين تشارك في مؤتمر الشراكة الاستراتيجية العسكرية التابع لـ "الناتو"

شارك وفد من مملكة البحرين برئاسة السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى بلجيكا، في مؤتمر الشراكة الاستراتيجية العسكرية Military Strategic Partnership Conference (MSPC) السنوي التابع لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث عقد هذا المؤتمر السنوي لأول مرة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

ووفق صحيفة الايام البحرينية؛ شارك وفد المملكة في جلسات المؤتمر المختلفة، كما ترأس السفير الدوسري سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى للتأكيد على حرص المملكة على تنمية علاقة الشراكة الاستراتيجية العسكرية بين المملكة والحلف، إلى جانب الإطلاع على آخر ما توصل إليه الحلف من التقنيات الحديثة والمناهج المتعلقة بالتدريب العسكري بما يخدم العلاقة الثنائية المشتركة.

كما حضر السفير والوفد المرافق، المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تم تخصيصه للمراكز التدريبية العسكرية، سواء «مراكز التميز» التابعة لدول الحلف أو «مراكز الشراكة للتعليم والتدريب» التابعة للدول الشريكة مع الحلف.

وتأتي أهمية المشاركة في المؤتمر كونه أحد الفعاليات الأساسية التي يضطلع بها الحلف بشكل سنوي للتقريب بين وجهات النظر لوضع الاسس الداعمة للشراكات الاستراتيجية العسكرية لدى كل من الحلف والدول الثلاثين المتمتعة بعضويته، وبين الدول الشريكة مع الحلف والبالغ إجمالي عددها ٤٠ والمتوزعة على أربع مجموعات للشراكة، ومن ضمنها مملكة البحرين من خلال عضويتها في مبادرة اسطنبول للتعاون منذ عام ٢٠٠٥م، الى جانب منح المملكة عضوية «منصة التوافقية» لدى الحلف عام ٢٠١٧م.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك، أحمد ابراهيم القرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، والسكرتير ثاني ابتسام خليفة بحر من سفارة مملكة البحرين في بروكسل.