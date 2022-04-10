ميس حمدان تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة ميس حمدان ، جمهورها بـ عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت ميس حمدان “ لوك امبارح من برنامج ساعة حظ على قناة عمان 🇯🇴🇯🇴🇯🇴tv ".





وكشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل وكواليس عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع شقيقتيها مي سليم ودانا حمدان.

وقالت ميس حمدان، في حوار مع الفنان أمير كرارة " ببرنامج " سهرانين "المذاع على قناة" أون": "أنا واخواتي مترابطين جدا والله أكبر علينا وده شيء استثنائي ومش موجود كتير".

وأضافت ميس حمدان: "أنا كنت خجولة جدا وأنا صغيرة، ولدي أكثر من شخصية ولدي جانب خجول وجانب بيطلع قدام الكاميرا بس والناس بتحس إني متكبرة لأني مش بتكلم خالص في حياتي الشخصية ".