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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري

صدى البلد

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة تعرض حافلة الأهلي لـ حادث فى طريق عودتها بعد مباراة الفريق أمام المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وكتب شوبير “حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث في طريق عودتها بعد مباراة المصرى الحادث كان أثناء رحلة الذهاب والحمد لله لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والمصري بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة 19 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في مقدمة الدوري ويتساوى مع الزمالك. 

الأهلى مصر بورسعيد الدوري المصري مباراة الأهلي والمصري شوبير

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