العقاد: الهيئة العامة للرعاية الصحية على قدم وساق لتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية

قال دكتور محمد أحمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تهتم بصحة المواطن المصرى، وهى إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل حلم كل شخص فينا.

وأضاف "العقاد"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه منذ إطلاق مبادرة حملة 100 مليون صحة ونحن على قدم وساق لتنفيذ كافة المبادرات على الأرض.

وأشار إلى أننا نحاول الخروج عن الصندوق، بحيث يكون التابع الطبى فى مختلف المحافظات يصل للمريض داخل بيته لمتابعة حالة الصحية.

وتابع أن المرحلة الأولى بدأت فى بورسعيد ثم الأقصر وبعدها الإسماعيلية، مؤكداً أنا بدأنا نصل إلى المواطن المصرى فى منزله حتى لا يكسل فى النزول من بيته لمتابعة صحة فى شهر رمضان الكريم.