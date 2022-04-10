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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تستولى على نطاقات قراصنة التجسس الإلكتروني الروسي "Strontium"

قراصنة الإنترنت
قراصنة الإنترنت الروس

استولت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، على 7 نطاقات تابعة لشركة "Strontium"، وهي مجموعة قرصنة روسية معروفة أيضا باسم "Fancy Bear" أو "APT28 " ذات علاقات بوكالة الاستخبارات العسكرية في البلاد، حسبما أعلنت الشركة في منشور عبر مدونة TechCrunch.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت مايكروسوفت، أن قراصنة الإنترنت الروس استخدموا هذه المواقع لاستهداف وسائل الإعلام الأوكرانية، إلى جانب مراكز أبحاث السياسة الخارجية والمؤسسات الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

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مايكروسوفت صادرت نطاقات روسية تستهدف مؤسسات إعلامية أوكرانية

وقبل قيامها بالاستيلاء على النطاقات السبعة، حصلت مايكروسوفت على أمر من المحكمة للسيطرة على كل مجال من المجالات التابعة لشركة "Strontium"، في السادس من شهر أبريل الجاري.

وأعادت مايكروسوفت توجيه تلك النطاقات إلى خادم يستخدمه خبراء الأمن السيبراني، من أجل جمع وتحليل الاتصالات الضارة، وأوضحت الشركة الأمريكية، إنها تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 100 نطاق تسيطر عليها Fancy Bear قبل عملية الإزالة الأخيرة.


وقال توم بيرت، نائب رئيس شركة مايكروسوفت في منشور: " نعتقد أن سترونتيوم، كانت تحاول إنشاء وصول طويل الأمد إلى أنظمة أهدافها، وتقديم دعم تكتيكي للغزو الروسي بالإضافة إلى تسريب معلومات حساسة"، وأضاف: "لقد أبلغنا الحكومة الأوكرانية بالنشاط الذي اكتشفناه والإجراء الذي اتخذناه".

الجدير بالذكر أن مجموعة Strontium، لها تاريخ طويل في محاولة التدخل في كل من أوكرانيا والولايات المتحدة، وقد تم ربط عمليات هاكرز "Fancy Bear" بالهجمات الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2016 بالإضافة إلى استهدافها للانتخابات الأميركية في عام 2020. 

مايكروسوفت قرصنة روسية Strontium قراصنة الإنترنت الروس نطاقات روسية Fancy Bear

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