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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصدر التريند.. نجل صلاح السعدنى: حالة والدي الصحية جيدة ويجلس مع أحفاده

صلاح السعدنى
صلاح السعدنى

تصدر الفنان صلاح السعدنى تريند جوجل بعد حلقة الفنان أحمد السعدنى ببرنامج “حبر سرى” مع الإعلامية أسما إبراهيم التى تحدث فيها عن والده وكثرة الشائعات التى تطوله. 

وقال أحمد السعدنى عن والده صلاح السعدنى أنه بصحة جيدة وقرر أن يبتعد عن الفن بعد تقديمه أخر أعماله الدرامية مسلسل “القاصرات” الذى ظهر فيه وهو يتزوج من القاصرات ويناقش العمل مدى تاثير هذا الأمر على القاصر والمجتمع بشكل عام. 

وأضاف أحمد السعدنى خلال البرنامج  أن والده صلاح السعدنى يعيش حاليا بصحة جيدة وفضل أن يستجم بعد فترة طويلة ومسيرة كبيرة  من العمل وأن يجلس مع احفاده. 

وتطرق أحمد السعدنى إلى أن صلاح السعدنى نصحه دائما بضرورة الحافظ على حب الجمهور له وهو الامر الذى يساهم فى استمرارية الممثل بعيدا عن النجومية والشهرة. 

وأكد الفنان أحمد السعدني، أن صلاح السعدني ليس الفنان الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة بل الزعيم عادل إمام أيضا تعرض مؤخرا لشائعات الوفاة، موضحا أن سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن الترافيك والتعليقات وزيارات الصفحات والمواقع.

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وأضاف الفنان أحمد السعدني أن هناك عدم تحري للدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، قائلا: "شائعات الوفاة والبحث عن الترافيك الشغل الشاغل لأغلب الناس الفاضية، وعدم تحري الدقة يؤدي إلى نشر الموضوعات وبضايق جدا منها".

وأشار الفنان احمد السعدني، إلى أنه  لا يندم على اي عمل فني يشارك فيه، متابعا: "لا أندم على أي من اعمالي وكل تجربة بنتعلم منها، وكله بالحب تجربة سيئة وغاية في السوء ولكن استفدت منها وتعلمت منها اني ممضيش على ورقة إلا لازم يكون فى مراجع قانوني معايا".  

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