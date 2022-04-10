بسبب كورونا .. قتل كلاب بطريقة بشعة في الشارع

طارد أحد عمال الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" في شنجهاي كلاب من فصيل كورجي وقتله بمجرفة، وذلك لأن أصحاب الكلاب كانوا في منشأة عزل إلزامية بعد إصابتهم بـ فيروس كورونا Covid-19.

تم تسجيل اللحظة المروعة ، التي وقعت في مجمع سكني في منطقة بودونج بالمدينة ، من قبل أحد السكان المحليين وانتشر الفيديو المروع منذ ذلك الحين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo ، وفقًا لتقارير CNN.

تُظهر اللقطات التي لم يتم التحقق منها عاملاً في مجال الوقاية من Covid-19 يرتدي بدلة واقية كاملة يطارد كلاب من فصيل كورجي على طول الشارع.

يحاول الكلب الهروب من خلال الاختباء بالقرب من السيارات المتوقفة ولكن العامل يلحق بـ الكلب المسكين ويضربه ثلاث مرات بمجرفة، ثم شوهد الكلب ملقى على الأرض ولا يتحرك.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جثة الكلب نُقلت في وقت لاحق في كيس بلاستيكي، يأتي الهجوم الوحشي في الوقت الذي تستمر فيه شنجهاي في تحمل إغلاق شديد على مستوى المدينة حيث دمر الفيروس المدينة وشهد وصول العديد من السكان إلى نقطة الانهيار.

كان مالكو كلب كورجي المؤسفون أنفسهم في منشأة عزل تديرها الحكومة بعد أن ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 في الوقت الذي تم فيه ضرب حيوانهم الأليف حتى الموت.

تشير تقارير What On Weibo إلى أن مالكي فصيل كورجي أطلقوا سراح الكلب في الشوارع لأن طعامهم نفد من الكلاب وكانوا قلقين من أن الكلب قد يموت جوعاً داخل المنزل.



في الوقت الحالي ، يفرض موظفو الحكومة الصينية سياسة عدم انتشار الفيروس من خلال عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي الإلزامي والاختبارات الجماعية التي أدت إلى انهيار سبل العيش وتجوع الأسر وعدم تمكنها من الخروج للحصول على الطعام.