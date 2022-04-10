عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كورونا .. قتل كلاب بطريقة بشعة في الشارع

صدى البلد

طارد أحد عمال الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" في شنجهاي كلاب من فصيل كورجي وقتله بمجرفة، وذلك لأن أصحاب الكلاب كانوا في منشأة عزل إلزامية بعد إصابتهم بـ فيروس كورونا Covid-19.

تم تسجيل اللحظة المروعة ، التي وقعت في مجمع سكني في منطقة بودونج بالمدينة ، من قبل أحد السكان المحليين وانتشر الفيديو المروع منذ ذلك الحين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo ، وفقًا لتقارير CNN.

txt

الحظ السيئ.. رادار يلتقط كلبا يقود سيارة على طريق سريع

txt

أكثر من 66 مليون سنة.. العثور على ساق ديناصور وجلده بحالة جيدة

تُظهر اللقطات التي لم يتم التحقق منها عاملاً في مجال الوقاية من Covid-19 يرتدي بدلة واقية كاملة يطارد كلاب من فصيل كورجي على طول الشارع.

يحاول الكلب الهروب من خلال الاختباء بالقرب من السيارات المتوقفة ولكن العامل يلحق بـ الكلب المسكين ويضربه ثلاث مرات بمجرفة، ثم شوهد الكلب ملقى على الأرض ولا يتحرك.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جثة الكلب نُقلت في وقت لاحق في كيس بلاستيكي، يأتي الهجوم الوحشي في الوقت الذي تستمر فيه شنجهاي في تحمل إغلاق شديد على مستوى المدينة حيث دمر الفيروس المدينة وشهد وصول العديد من السكان إلى نقطة الانهيار.

txt

ميجان ماركل تقطع آخر روابطها بـ العائلة المالكة

txt

على بعد 13.5 مليار سنة ضوئية.. العلماء يكتشفون أبعد مجرة على الإطلاق

كان مالكو كلب كورجي المؤسفون أنفسهم في منشأة عزل تديرها الحكومة بعد أن ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 في الوقت الذي تم فيه ضرب حيوانهم الأليف حتى الموت.

تشير تقارير What On Weibo إلى أن مالكي فصيل كورجي أطلقوا سراح الكلب في الشوارع لأن طعامهم نفد من الكلاب وكانوا قلقين من أن الكلب قد يموت جوعاً داخل المنزل.


في الوقت الحالي ، يفرض موظفو الحكومة الصينية سياسة عدم انتشار الفيروس من خلال عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي الإلزامي والاختبارات الجماعية التي أدت إلى انهيار سبل العيش وتجوع الأسر وعدم تمكنها من الخروج للحصول على الطعام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

بعد انفصالها.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بسبب ديانتها و"قبلة شيكاغو"

موضوعات متعلقة

الحظ السيئ.. رادار يلتقط كلبا يقود سيارة على طريق سريع

أكثر من 66 مليون سنة.. العثور على ساق ديناصور وجلده بحالة جيدة

جرفته الأمواج .. مخلوق يفزع سكان مدينة بوندي في أستراليا |شاهد

ميجان ماركل تقطع آخر روابطها بـ العائلة المالكة

على بعد 13.5 مليار سنة ضوئية.. العلماء يكتشفون أبعد مجرة على الإطلاق

مزيج من الإيجابية والسلبية.. عواقب وخيمة تسببها السوشيال ميديا على الأطفال

صنع في الفضاء.. إيلون ماسك يختبر إنتاج شرائح لحم مزيفة

رياح شمسية ساخنة تضرب الأرض.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا من جامعة شريف هداية الله الإسلامية بجاكارتا

"الحكومة": لا حج على نفقة الدولة.. والاقتصار على "الفريضة" لمن لم يؤدي المناسك

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في الإسكندرية والمنوفية والفيوم

بالسعر والمواصفات .. تفاصيل السيارة بيجو 5008 موديل 2022 فى الأمارات 

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا إندونيسيًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامى صبري وأصالة يحضران لعمل فني جديد .. صور

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

فيديو

لم أتعرض للإهانة من رامز جلال.. تصريحات مثيرة لـ صابرين مع العرافة

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ