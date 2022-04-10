علقة موت وغزل.. أبرز لقطات هدى المفتي في ملقب رامز موفي ستار

وقعت الفنانة هدى المفتي ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الأحد.



وجهت هدى المفتي، عدة لكمات، للفنان رامز جلال، بعد اكتشافها انها ضحية مقلب رامز موفي، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.



دخلت هدى المفتي، في حالة خلال أحداث مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

عبر النجم العالمي فان دام، عن عميق تقديره للفنانة هدى المفتي، خلال مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

ورد رامز جلال، ساخرا، :"انت بتلاغي ولا ايه، يا فان دام، اقفلي الباب في وشه".

طالبت الفنانة هدى المفتي، تغير فورمات رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.



وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.