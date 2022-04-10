عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علقة موت وغزل.. أبرز لقطات هدى المفتي في ملقب رامز موفي ستار

رامز جلال
رامز جلال

وقعت الفنانة هدى المفتي ضحية مقلب رامز موفي ستار، عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الأحد.


وجهت هدى المفتي، عدة لكمات، للفنان رامز جلال، بعد اكتشافها انها ضحية مقلب رامز موفي، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.


دخلت هدى المفتي، في حالة خلال أحداث مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر. 

عبر النجم العالمي فان دام، عن عميق تقديره للفنانة هدى المفتي، خلال مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

ورد رامز جلال، ساخرا، :"انت بتلاغي ولا ايه، يا فان دام، اقفلي الباب في وشه". 
طالبت الفنانة هدى المفتي، تغير فورمات رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد. 
 

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر خلفا لـ كيروش

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

اتحاد الكرة يقرر رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

موضوعات متعلقة

رعب وصراخ هدى المفتي في مقلب رامز موفي ستار

ترشيحاتنا

تحذير من انفجار هائل وعاصفة شمسية ضخمة

وزير الإعلام اليمني: مشاورات الرياض وضعت البلاد على المسار الصحيح

مجازر جماعية.. الكشف عن خطة أوكرانيا لتوريط الجيش الروسي في لوجانسك

طارق النبراوي: مجلس نقابة المهندسين تعاهد على بذل الجهد لتحقيق طموحات الأعضاء

بعد قرار الحكومة.. 13 حالة لإسقاط الجنسية المصرية و3 خطوات لردها..تفاصيل

أوكرانيا تستعد للمعركة الكبرى في الشرق.. وإجلاء المدنيين مستمر‎‎

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ