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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 11-4-2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 23.91جنيه للشراء و 24.12جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك التنمية الصناعية اليوم الاثنين نحو 23.89جنيه للشراء و 24.10جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البركة اليوم الاثنين نحو 23.85جنيه للشراء و 23.98جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي اليوم الاثنين نحو 23.84جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.
 استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 23.83جنيه للشراء 24.01جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الأهلى،مصر ) اليوم الاثنين نحو 23.76جنيه للشراء و 24.05جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،العقاري المصري العربي،الأهلي المتحد،كريدي اجريكول،العربي الافريقي الدولي،المشرق،بلوم، فيصل الإسلامي، البنك التجاري الدوليCIB،المصرف المتحد)اليوم الاثنين نحو 23.76جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأثنين نحو 23.76جنيه للشراء و 24.11جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني اليوم الاثنين نحو 23.76جنيه للشراء و 24جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك( أبوظبي التجاري،قناة السويس،أبوظبي الاول) اليوم الاثنين نحو 23.75جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين نحو 23.75جنيه للشراء و 24.04جنيه للبيع.
 سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الأثنين نحو 23.73جنيه للشراء و 24.07جنيه للبيع.
 

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني

ويقدم بنك HSBC افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.91 جنيه للشراء. 

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