عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تسدد ديون الأسر غير القادرة.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرا يوضح سداد ديون الأسر غير القادرة داخل محل ملابس يقوم صاحبه بمساعدة المحتاجين.

من جانبه، قال صاحب المحل، إن الناس للناس ويجب مساعدة بعضنا البعض، مؤكدا أن أغلب زبائن المحل يأتون لشراء ملابس لأولادهم من أجل الدراسة و"إللي مش معاه بديله الملابس لل ".

وأضاف صاحب المحل: “هناك أشخاص غير قادرين علي شراء الملابس وأقوم بتسجيل أسمائهم، ليس من أجل تحصيل المال ولكن من أجل معرفة كيف تسير تجارتي”.

وفي ذلك السياق قام مقدم برنامج "حياة كريمة" بسد كافة ديون العملاء، واتصل عليهم وإبلاغهم بسداد ديونهم، وتأثر مقدم البرنامج من ردود أفعال الأشخاص غير القادرين عندما أبلغهم بسداد ديونهم.

 

 

دى ام سى حياة كريمة الدراسة العملاء مساعدة المحتاجين الملابس برنامج حياة كريمة شراء ملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء المقبل لاختيار بديل كارلوس كيروش

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 9.. السيسي لابنته: الدين ليس حكرا على جماعة الإخوان

سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

ماكرون يواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد أسبوعين

الاختيار 3.. كيف خططت الإخوان لإدخال أسلحة للبلاد؟.. ودور صفوت حجازي

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

حوار| شريف سلامة: مبحبش الشخصيات الوهمية .. ولو شوفت سيف الدندراوي مش هسيبه

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ