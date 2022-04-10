حياة كريمة تسدد ديون الأسر غير القادرة.. فيديو

عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرا يوضح سداد ديون الأسر غير القادرة داخل محل ملابس يقوم صاحبه بمساعدة المحتاجين.

من جانبه، قال صاحب المحل، إن الناس للناس ويجب مساعدة بعضنا البعض، مؤكدا أن أغلب زبائن المحل يأتون لشراء ملابس لأولادهم من أجل الدراسة و"إللي مش معاه بديله الملابس لل ".

وأضاف صاحب المحل: “هناك أشخاص غير قادرين علي شراء الملابس وأقوم بتسجيل أسمائهم، ليس من أجل تحصيل المال ولكن من أجل معرفة كيف تسير تجارتي”.

وفي ذلك السياق قام مقدم برنامج "حياة كريمة" بسد كافة ديون العملاء، واتصل عليهم وإبلاغهم بسداد ديونهم، وتأثر مقدم البرنامج من ردود أفعال الأشخاص غير القادرين عندما أبلغهم بسداد ديونهم.