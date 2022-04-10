برلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة للاستفادة من طاقة الشمس والرياح

أيد أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التوجيه الرئاسي الخاص بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

الطاقة النظيفة والمتجددة

وأكد “حجازي” لـ"صدي البلد"، أن الدولة قامت بجهود كبيرة في اتباع الاتجاه العالمي نحو الاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الشمسية والرياح، وذلك تمهيدا للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والتي لها العديد من المزايا.

وأشاد النائب بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، منوها بأن هذه الأمور تأتي من منطلق اهتمام القيادة السياسية بها أملا في دعم ملف التحسين البيئي وتقليل انبعاثات الكربون المختلفة.

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استغلال الأراضي غير المستغلة والمستخدمة، في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، يأتي ترسيخا لدعائم الجمهورية الجديدة في الرؤى الفريدة التي ترمي الى تحقيق التنمية والتقدم في كافة القطاعات .

ولفت النائب، إلى أن تخصيص 7650 كم من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة الماضية، يأتي في إطار ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس الأمر الذي يؤهلها لتكون أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمني لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة"، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصةً فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.