عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة.. صور

نظرة شاملة على سيارة
نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

استعادت العلامة التجارية الإيطالية العريقة فيات 500 مكانتها المرموقة في شكلها الحديث الذي تم تقديمه عام 2007 كمركبة حضرية أنيقة ورشيقة بمحرك ICE في شكل هجين معتدل، لكن الأضواء مسلطة على موديل 500 الكهربائي الجديد.

يأتي طراز فيات 500 جديد كطراز كهربائي بالكامل، وظهر الجيل الجديد من فيات 500  لأول مرة عام 2020، وتعتبر نسخة حمراء متوسطة المواصفات تمت إضافتها مؤخرًا إلى التشكيلة الجديدة كجزء من تعاون فيات مع منظمة RED لمكافحة الوباء.

 نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

تأتي فيات  500 RED مع بطارية أكبر تبلغ 42 كيلووات في الساعة، نطاق WLTP المعلن عنه يبلغ 321 كيلومترًا (199 ميلاً) ، بينما ينتج المحرك الكهربائي الأمامي 117 حصانًا (87 كيلو واط / 118 حصانًا) و 220 نيوتن متر (162 رطل قدم) من عزم الدوران الفوري، وتعتمد على منصة EV مطورة من قبل FCA حيث لا تعد في واحدة من منصات ستيلانتس.

 نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

جاءت سيارة فيات 500 من الخارج بشارات حمراء في كل مكان، وعجلات متعددة الأضلاع مقاس 16 بوصة، ومصابيح هالوجين أماميه، وأسفل غطاء المحرك مثبتة LED DRLs، وفي الداخل، مقعد السائق باللون الأحمر يتوافق مع الأنابيب ولوحة القيادة بلون الهيكل، كما يأتي من الداخل مزودة بشاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة مع مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات.

 نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

تستخدم فيات نظام مكافحة الفيروسات والتعقيم داخل مقصورة السيارة، وذلك بواسطة مادة المبيدات الحيوية الخاصة المطبقة على مرشح المقصورة الهوائية، وعجلة القيادة، والمقاعد، مما يقضي على 99.9٪ من البكتيريا والفيروسات.   

تعد فيات  500  الكهربائية مناسبة جدا لشوارع المدن والمناورة بالأماكن الضيقة والملتوية ، ويبقى  المنافس المباشر الوحيد  الطراز فولكس فاجن E UP، وهوندا E  ذات الأربعة أبواب الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى سيارات المدينة التي تعمل بمحركات ICE كمعايير لسهولة الاستخدام والمرونة والتطبيق العملي.

 نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة
ستيلانتس فيات كهربائى ICE الفيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي يكشف حجم التأمر على مصر

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

موضوعات متعلقة

مرسيدس تكشف عن السيارة الأفخم في العالم من تصميم فيرجيل أبلوه.. صور

إيلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد |فيديو

بوجاتي تكشف عن شيرون سوبر سبورت المخصصة بموجات الضوء.. صور

إيه بي تي ترفع أداء كوبرا فورمينتور VZ5 إلى 444 حصان.. صور

هياكل عملاقة وتعديلات خارقة.. أغرب السيارات في العالم.. صور

تويوتا تنفي وجود خطط للانسحاب من إنتاج السيارات في المملكة المتحدة.. تفاصيل

نظرة شاملة على لامبورجيني افينتادور Ultimae موديل 2022.. صور

بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة.. صور

ترشيحاتنا

تايمز: السويد وفنلندا تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو هذا العام

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تقديم الخدمات المجانية للمرضى

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم مروع بالدقهلية

هشام نصر: هناك تعمد لتشويه صورتي في الزمالك.. ولا أعلم سبب تحويلي للتحقيق

شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو

مدحت شلبي وحزلقوم وأطاطا في رمضان.. مجدي الكومندو هيبهرك بتقليده للمشاهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ