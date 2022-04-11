نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة.. صور

استعادت العلامة التجارية الإيطالية العريقة فيات 500 مكانتها المرموقة في شكلها الحديث الذي تم تقديمه عام 2007 كمركبة حضرية أنيقة ورشيقة بمحرك ICE في شكل هجين معتدل، لكن الأضواء مسلطة على موديل 500 الكهربائي الجديد.

يأتي طراز فيات 500 جديد كطراز كهربائي بالكامل، وظهر الجيل الجديد من فيات 500 لأول مرة عام 2020، وتعتبر نسخة حمراء متوسطة المواصفات تمت إضافتها مؤخرًا إلى التشكيلة الجديدة كجزء من تعاون فيات مع منظمة RED لمكافحة الوباء.

نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

تأتي فيات 500 RED مع بطارية أكبر تبلغ 42 كيلووات في الساعة، نطاق WLTP المعلن عنه يبلغ 321 كيلومترًا (199 ميلاً) ، بينما ينتج المحرك الكهربائي الأمامي 117 حصانًا (87 كيلو واط / 118 حصانًا) و 220 نيوتن متر (162 رطل قدم) من عزم الدوران الفوري، وتعتمد على منصة EV مطورة من قبل FCA حيث لا تعد في واحدة من منصات ستيلانتس.

نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

جاءت سيارة فيات 500 من الخارج بشارات حمراء في كل مكان، وعجلات متعددة الأضلاع مقاس 16 بوصة، ومصابيح هالوجين أماميه، وأسفل غطاء المحرك مثبتة LED DRLs، وفي الداخل، مقعد السائق باللون الأحمر يتوافق مع الأنابيب ولوحة القيادة بلون الهيكل، كما يأتي من الداخل مزودة بشاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة مع مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات.

نظرة شاملة على سيارة فيات 500 الكهربائية الجديدة

تستخدم فيات نظام مكافحة الفيروسات والتعقيم داخل مقصورة السيارة، وذلك بواسطة مادة المبيدات الحيوية الخاصة المطبقة على مرشح المقصورة الهوائية، وعجلة القيادة، والمقاعد، مما يقضي على 99.9٪ من البكتيريا والفيروسات.

تعد فيات 500 الكهربائية مناسبة جدا لشوارع المدن والمناورة بالأماكن الضيقة والملتوية ، ويبقى المنافس المباشر الوحيد الطراز فولكس فاجن E UP، وهوندا E ذات الأربعة أبواب الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى سيارات المدينة التي تعمل بمحركات ICE كمعايير لسهولة الاستخدام والمرونة والتطبيق العملي.