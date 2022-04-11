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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 11-4-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1143جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1048 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1000 جنيه

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 857 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 667 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 571 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8000 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو1.1142 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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