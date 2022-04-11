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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 أنواع موديل 2022 في الكويت.. أيلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

مرسيدس تكشف عن السيارة الأفخم في العالم من تصميم فيرجيل أبلوه.. صور

كشفت مرسيدس مايباخ عن آخر طرازات S-Class المخصصة والمحدودة الإصدار كجزء من مشروع Maybach الذي أقيم بالتعاون مع فيرجيل أبلوه.

 

جيلى تعلن عن عروض رمضان لعملائها فى السعودية

اعلنت العلامة التجارية الصينية جيلى ، عن عروضها الجديدة داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك وذلك عبر وكيلها المحلى بالمملكة .

 

ايلون ماسك يستعرض مستقبل القيادة الذاتية في افتتاح مصنع تكساس الجديد |فيديو

عقدت تسلا في يوم الخميس 7 أبريل حدث Cyber ​​Rodeo الذي احتفل بالافتتاح الرسمي لمصنع السيارات الكهربائية الجديد في أوستن، تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، وإلى جانب الكثير من الموسيقى والألعاب النارية والطائرات بدون طيار التي تحلق في تشكيل سيارات الشركة، صعد Elon Musk مرتديًا قبعة الكاو بوي الشهيرة ونظارات شمسية داكنة المنصة لمناقشة ماضي الشركة وحاضرها ومستقبلها.

 

لمحبي السيارات العائلية .. 5 أنواع موديل 2022 في الكويت |صور

تتعدد الاصدارات المقدمة من قبل شركات تصنيع السيارات وسط موديلات 2022، مثل فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بينما تحظى السيارات العائلة بإقبال كبير لمن يرغب باقتناء سيارة ذات مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

 

بوجاتي تكشف عن شيرون سوبر سبورت المخصصة بموجات الضوء.. صور

كشفت شركة بوجاتي قبل أيام قليلة أنها بدأت تسليم أول طرازات شيرون سوبر سبورت رسمياً، وقامت الشركة الفرنسية التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بتخصيص سيارة منها لإبراز طلاء ومظهر خارجي جديد يسمى فاجس دو لومير، والذي يعني موجات الضوء.

مرسيدس جيلي ايلون السيارات العائلية الكويت شيرون

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