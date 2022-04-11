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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 9 .. بليغ يصل لعنوان سائق أشقائه

صدى البلد

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

حيث شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "راجعين يا هوى" ، مكالمة من الفنانة "انجى المقدم" تخبر "بليغ" خالد النبوى بمكان سائق اشقائهاثناء الحادث .
 

كما شهدت احداث الحلقة اخبار "جابر" أحمد بدير لـ طارق "نور النبوى" بالذى فعلته والدته أمس وتهديدها بـ بالابتعاد عنه.

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سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها صورا من كواليس راجعين يا هوى

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نور النبوي يشارك متابعيه كواليس مسلسل "راجعين يا هوي"

ومن ناحية أخرى حددت "دكتورة ماجى" نور معاد مع والدها لمقابلة "بليغ" خالد النبوى" ليتقدم لخطبتها

 

أحداث مسلسل راجعين يا هوى 


تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى،  شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالدالنبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.
وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.
 
خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.


أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين يا هوى بليغ أبو الهنا الفنانة إنجي المقدم محمد سلامة الفنان خالد النبوي سلمى ابو ضيف خالد النبوى

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