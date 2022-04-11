مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم مروع بالدقهلية

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 4 أخرون في حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وتوك توك ودراجة بخارية أمام قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة ووجود ضحايا.



وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتوك توك، ودراجة نارية .



فيما أسفر الحادث عن مصرع أحمد عماد رمضان عبد الفتاح 23 عاما، وإصابة فؤاد احمد محمد العسال ومقيمان منية سندوب بالإضافة الى اصابة 3 أخرين من السنبلاوين، ومركز تمي الأمديد، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث.