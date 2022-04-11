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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: أرفض تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر بعد هزيمة الأردن بخماسية تحت قيادته

حسام حسن
حسام حسن

سجل أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، اعتراضه على تعيين حسام حسن، مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا لكارلوس كيروش.

وتابع عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، 
نحتاج إلى مدرب أجنبي لديه خبرات كبيرة وخطة لتطوير منتخب مصر، مشددا أنه لا يوجد مدرب مصري لديه إمكانيات تؤهله لتدريب منتخب مصر.


وأضاف عبد الملك، حسام حسن خسر مع الأردن بخماسية في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم أمام أوروجواي، أرفض قيادته للمنتخب".

وأتم عبد الملك:" حسام حسن وإيهاب جلال غير مؤهلين لتدريب منتخب مصر".

أحمد عيد عبد الملك منتخب مصر نادي الزمالك حسام حسن كارلوس كيروش

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