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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. طوفان كوميديا بالماراثون الرمضاني.. وسمكة غريبة تثير الجدل

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات..أثرياء العالم والعرب 2022..ولوحة مميزة بالشخبطة لشخصية الرئيس في الاختيار 3

نشرة المنوعات|قصة أسوأ سجن في الفلبين.. وثعلب بالقرب من الكونجرس

 

الحرارة والقوة تمتزجان مع نسيم المحيط.. صور مبهرة للحمم البركانية بجزيرة هاواي


التقط  المصور "مايكل شاينبلوم " من سان فرانسيسكو سلسلة الصور الساخنة التي تظهر حممًا متوهجة تنطلق من بركان كيلوا بأحد جزر هاواي.


طوفان كوميديا بالماراثون الرمضاني.. محمود السيسي يبهر الجمهور في مسلسل مكتوب عليا


شهد الماراثون الرمضاني وجوه كوميدية جديدة عبر الساحة الفنية، تمكنت من خطف قلوب المشاهدين بخفة دم غير مصطنعة، أشاد بها الجميع بعيدا عن الأكلاشيهات الكوميدية المبتذلة أو السخيفة التي قد يمل منها المتفرج، ومن ضمن هؤلاء النجوم؛ الشباب الذين أحدثوا طفرة كوميدية في مسلسلات الرمضان الفنان الصاعد "محمود السيسي".


بهجة وتوفير.. قرية تلميدة تحتفل بشهر رمضان بكانزات المشروبات الغازية.. صور


بشكل غير تقليدي ومبهج وموفر في ذات الوقت قررت عائلة مصرية من قرية تلميدة بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية الاحتفال بشهر رمضان بوضع زينة في شارعهم الخاص من كانزات المشروبات الغازية ذات الألوان المتعددة مع توسطها فانوس ورقي مزين بأقمشة الخيامة.


مستكشف بالمملكة المتحدة يدعي عثوره على توابيت لمصاصي دماء | فيديو


في قصة غريبة من نوعها كشف أحد رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق التيك توك عن فيديو يظهر فيه توابيت بيضاء ضخمة مخبأة نفق تحت الأرض، مدعيا أن هذه التوابيت تخص مصاصي الدماء.


مدحت شلبي وحزلقوم وأطاطا في رمضان.. مجدي الكومندو هيبهرك بتقليده للمشاهير.. فيديو


رغم صغر عمره، إلا أن مهارته في التقليد والتمثيل أبهرت الكثيرون من المحطين به وعبر منصات السوشيال ميديا خاصة تطبيقي «فيسبوك، تيك توك» فهو يستطيع تقليد أكثر من صوت 35 شخصية من نجوم الفن والإعلام وكرة القدم.


شبيه بكائن فضائي.. سمكة غريبة تثير الجدل على أحد الشواطئ الأسترالية.. فيديو


أثار كائن بحري غريب الجدل، عبر السوشيال ميديا بعد انتشارمقطع فيديو له من على شاطىء  بوندي بأستراليا. 

جزيرة هاواي محمود السيسي قرية تلميدة المملكة المتحدة مجدي الكومندو سمكة غريبة موقع صدى البلد

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