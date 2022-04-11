نشرة المنوعات.. طوفان كوميديا بالماراثون الرمضاني.. وسمكة غريبة تثير الجدل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



التقط المصور "مايكل شاينبلوم " من سان فرانسيسكو سلسلة الصور الساخنة التي تظهر حممًا متوهجة تنطلق من بركان كيلوا بأحد جزر هاواي.



شهد الماراثون الرمضاني وجوه كوميدية جديدة عبر الساحة الفنية، تمكنت من خطف قلوب المشاهدين بخفة دم غير مصطنعة، أشاد بها الجميع بعيدا عن الأكلاشيهات الكوميدية المبتذلة أو السخيفة التي قد يمل منها المتفرج، ومن ضمن هؤلاء النجوم؛ الشباب الذين أحدثوا طفرة كوميدية في مسلسلات الرمضان الفنان الصاعد "محمود السيسي".



بشكل غير تقليدي ومبهج وموفر في ذات الوقت قررت عائلة مصرية من قرية تلميدة بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية الاحتفال بشهر رمضان بوضع زينة في شارعهم الخاص من كانزات المشروبات الغازية ذات الألوان المتعددة مع توسطها فانوس ورقي مزين بأقمشة الخيامة.



في قصة غريبة من نوعها كشف أحد رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق التيك توك عن فيديو يظهر فيه توابيت بيضاء ضخمة مخبأة نفق تحت الأرض، مدعيا أن هذه التوابيت تخص مصاصي الدماء.



رغم صغر عمره، إلا أن مهارته في التقليد والتمثيل أبهرت الكثيرون من المحطين به وعبر منصات السوشيال ميديا خاصة تطبيقي «فيسبوك، تيك توك» فهو يستطيع تقليد أكثر من صوت 35 شخصية من نجوم الفن والإعلام وكرة القدم.



أثار كائن بحري غريب الجدل، عبر السوشيال ميديا بعد انتشارمقطع فيديو له من على شاطىء بوندي بأستراليا.